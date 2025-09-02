中鋼投資台智電黑箱遭轟大錢坑 工會要求退出 徹查鄭亦麟

台智電總經理鄭亦麟涉收賄，上周遭董事會解除職位，而身為台智電大股東的中鋼集團，中鋼集團企業工會今在集團大樓陳情抗議，認為中鋼為配合中央風電能源政策，砸錢投資卻恐深陷財務況狀，「中鋼正面臨另一個比興達海基更大的錢坑」，質疑台智電治理有黑箱，要求徹查鄭亦麟，高喊「中鋼不當冤大頭！退出台智電」。

工會表示，經濟部為解決風電開發融資和CPPA（企業購售單合約）問題，要求中鋼主導成立「台灣智慧電能股份有限公司」（簡稱台智電），統購綠電分銷予中小企業，規劃簽下為期25年、每年40億度、每度5.5元、總額達5500億元的購電契約，股東須依持股比例承擔購回義務，公會擔心中鋼再度因配合政府政策而陷入財務風險。

「重蹈過去配合風電國產化，導致興達海基虧損64億元的覆轍，中鋼正面臨另一個比興達海基更大的『大錢坑』。」公會年初已赴立法院陳情，今日再度表示，隨著台智電總經理鄭亦麟爆發弊案疑雲，呼籲中鋼公司立即要求台智電停職鄭亦麟，並全面徹查其在職期間經手的所有案件，並指出台智電5大疑慮。

工會理事長林明賢表示，中鋼已多次表達無意願投資售電，但經濟部仍施壓要求成立台智電，中鋼面臨虧損之下，財務狀況根本不適合投資，且台智電公司定位不明，成立未滿1年，就獲惠譽國際、標準普爾信用評等，「顯示台智電存在價值，是替風電開發商背書，讓他們順利融資」，而離岸風電3-1期共有5家開發商，實際僅CIP開發商成功融資，離岸風電政策無法推展，售電風險全由台智電承擔。

工會執行秘書長林昶志表示，中鋼成立台智電後，工研院子公司創新工業技術轉移和經濟部「耀華玻璃公司管理委員會」入股，中鋼持股才降至50%，年初降至12.5%，因為一旦超過20%持股，預算就須送立法院審查，納入合併報表，對中鋼財務有重大影響，他質疑是否為此刻意規避監督，經濟部網站上遲未見實際持股變動，缺乏透明。

林明賢說，小英男孩鄭亦麟從任副總到總經理，人事訊息從未在經濟部商工登記資料公告，中鋼長期身為台智電最大股東，公司治理卻形同虛設，員工、股東與工會只能透過媒體間接獲取訊息，中鋼持續被政策綁架，「種種跡象顯示，台智電顯然不是以正派經營著稱的中鋼應涉入的事業，中鋼更盡快退出台智電，以免再度淪政策犧牲品！」

立委柯志恩表示，台灣當初要發展風電國產化，如今變成笑話，中鋼已投資興達海基虧損64億，經濟部還要中鋼吞下金額，如今再度設立台智電成購電平台，台電、中鋼都是泛公股企業，卻因為中央錯誤能源政策，不再是模範企業，鄭亦麟深陷弊案，背後一定有人將他送到台智電任大官，柯要求台智電黑箱需一一釐清說明清楚。

中鋼回應，台智電已由14間公民營企業共同投資，中鋼持股僅12.5%，其餘股東包括日月光、聯電、中華電信、東和鋼鐵等企業，並非由中鋼單獨主導，且投資台智電是公司綠電來源多元化策略一環，與中鋼實現「2030年減碳目標」及「2050年碳中和」的目標扣合，台智電的綠電可為中鋼綠色轉型，長期穩定的綠電來源及減碳效益。