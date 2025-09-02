LINE GO租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

LINE GO宣布「LINE GO 租車」異地租還服務正式擴大至台中。為慶祝新站點啟用，自即日起至 9 月 30 日平日期間，用戶透過 LINE GO 平台並選擇台中指定站點取車，即可享單日最高折抵新台幣 320 元的優惠，為旅客與商務行程提供更靈活便捷的中台灣交通解決方案。

台中新據點插旗於台中高鐵站、新烏日車站、台中火車站及轉運中心、逢甲大學與七期百貨商圈等重要交通節點與商圈核心。LINE GO 用戶如今可在基隆、宜蘭、雙北、桃園、新竹及台中等七大區域跨區自由租還，再搭配全台各地的同站租還據點，LINE GO 已成為全台租還車最彈性的共享租車平台。

台中不僅是中台灣重要交通樞紐與觀光城市，更是六都之一商業重鎮，匯聚科技製造、會展活動與企業總部等多元產業。此次 LINE GO 共享車正式進軍台中，服務據點落在交通節點與熱門商圈，讓民眾可以先搭乘大眾運輸抵達，再輕鬆租車探索中台灣。

此外，LINE GO 今年預計投入逾百台新車於同站租還服務，進一步滿足多元移動需求。無論是週末出遊、假期旅行，或是商務差旅，都能透過 LINE GO 一站式串連，享受更靈活、便利的交通體驗。

目前，LINE GO 租車新戶享有「上傳證件即享 75 分鐘免費租車」的優惠；隨著台中異地租還服務據點的啟用，更推出專屬取車折抵方案，讓首次體驗與既有用戶皆能以更實惠的價格，靈活規劃交通行程。

