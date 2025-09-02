易遊網「環島之星」攜雲品解鎖兩大新開飯店 入住昭和町屋+隱奢Villa

迎接秋季旅遊，易遊網獨家攜手雲品國際，瞄準熱愛體驗飯店、親近自然與探索在地美食的品味旅人，推出全新「雲遊台灣慢旅」主題行程，透過「環島之星萌旅號」帶領旅客慢遊台灣，同時體驗雲品國際與雲朗觀光集團旗下多樣風格的食宿遊據點。

其中最大亮點，莫過於首度結合雲品國際2025年全新開幕的兩間重量級新作：由百年日式建築改建的台東包棟旅宿「寶桑町屋」，以及烏來頂級奢華Villa「蘇卡利・漫活」，這兩間不僅風格獨具、話題十足，稀有房源更是旅人心目中的夢幻逸品，是飯店控絕不能錯過的解鎖機會。

全台最好玩的觀光列車「環島之星萌旅號」以停靠22個站點串連全台，打造上百條主題行程，不斷推陳出新、創造風格各異的深度旅遊體驗。

「環島之星X雲品國際 雲遊台灣慢旅」主題行程，率先結合雲品國際2025年兩大新開幕飯店：台東「寶桑町屋」與烏來「蘇卡利・漫活」，透過「環島之星萌旅號」觀光列車串連北部、東部與山林秘境，打造一段結合文化深度、自然療癒與頂級住宿的獨家旅程。

坐落於台東市民權里「北町日式建築宿舍群」的「寶桑町屋」，原為昭和年間的日式木造宿舍群，歷經修復後化身為融合文化資產與現代美學的日式旅宿空間。保留經典町屋風格，從木質牆面、日式榻榻米與障子窗拉門等經典元素，展現濃厚復古的懷舊風韻，並透過細膩設計區隔茶室與臥室，打造兼具禪意與舒適的靜謐環境，讓旅人得以在緩慢寧靜的氛圍中，細細品味東部老城的歷史氣息。

今年７月甫開幕、隱身於台北烏來山林之間的奢華溫泉Villa Resort「蘇卡利・漫活」，以低密度開發、永續工法，守護原始山谷與紅河溪畔的自然風貌，讓旅人可徜徉在山嵐與紅河溪水之間，品味靜謐山居生活與永續之美。「蘇卡利・漫活」全館僅有５間獨棟Villa，每間皆擁有獨立景觀與專屬湯池，並以木石質材、光影流動與在地意境轉化為空間語彙，打造出真正「以大地為枕、與山水共眠」的住宿體驗，成為北台灣最具話題性的隱奢山居旅宿。入住旅客皆可享受全包式服務，包含下午茶、主廚晚餐、翌日早餐與DIY體驗，靜心享受與自然對話的輕奢假期。

「雲遊台灣慢旅」主題行程結合雲品國際與雲朗觀光集團深耕各地的食宿旅據點，四人即可成行，輕鬆展開一段兼具風格住宿與在地體驗的療癒之旅。此外，凡於出發前30天前預訂，輸入折扣碼「eb1000」，單筆還可享有早鳥1,000元優惠。

首推行程【環島之星．高雄茂林+台東琵琶湖單車．紅葉谷．食育小旅行3天】，安排入住高雄「翰品酒店」與台東「寶桑町屋」，感受從城市飯店到町屋旅宿的風格轉換與生活溫度。行程除了造訪坐落於台東百年日式宿舍群中的「北町丼飯屋」，品嚐每日從富岡漁港直送的新鮮魚貨與在地特色食材所打造日式料理之外，亦帶領旅客前往「茂林國家風景區」，於賞蝶季觀賞紫斑蝶飛舞的絕美畫面，以及雲品國際打造的台東人氣園區「紅葉谷綠能溫泉園區」，體驗原生地熱溫泉、療癒戲水池與「尋星廚房」在地風味料理，洗去疲憊、放鬆身心，每人15,500元起。

【台灣高鐵X環島之星．台北大稻埕+舊草嶺單車+烏來老街散策慢活4天】以城市美學、溫泉慢活與山林探索為主軸，安排入住雲品國際旗下「君品酒店」、「品文旅礁溪」以及「蘇卡利・漫活」3間風格迥異的人氣旅宿，為旅程注入療癒與品味兼具的住宿層次。

行程從台北大稻埕老城導覽展開，走讀茶行、藥鋪與老街故事，感受台北的復古靈魂。次日搭乘「環島之星萌旅號」前往東北角，騎乘嘟嘟車暢遊懷舊的舊草嶺隧道，沿著海風與山巒漫遊。壓軸亮點「蘇卡利・漫活」，安排專屬園區導覽，體驗原民風味下午茶，宛如感受一場靜心又充滿驚喜的山居探索課，每人29,500元起。

想要一趟收集雲品國際兩大話題新飯店，洋溢日式風情的慢旅行程【環島之星．台東昭和寶桑町+蘇卡利慢活療癒森境 4天】，首站前往台東「寶桑町屋」，換上日式浴衣、體驗茶道文化，並在「魚刺人雞蛋糕－寶桑店」品嚐台東限定紅烏龍雞蛋糕，享受午後甜點時光；晚餐則安排於「北町丼飯屋」品味台東風土與日料美學的精緻料理，並體驗雲品國際全新開幕「機關車庫 Tea House 1917」風格茶館。次日前往鹿野神社、穿梭鹿野街區，探訪懷舊風情滿滿的「阿榮柑仔店」，重溫昔日台灣小鎮的純真記憶。北返行程將先下榻「品文旅礁溪」，體驗飯店特色實境解謎活動；最終站入住奢隱系溫泉Villa「蘇卡利・漫活」，除了園區導覽、下午茶與早晚餐饗宴外，更安排足浴/入浴包DIY體驗，從山林芳香中療癒五感，讓身心徹底放鬆與療癒，每人30,990元起。