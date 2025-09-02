智寶代理發行《藥師少女的獨語》 快閃店首站開拔高雄駁二特區

動漫遊戲（ACG）IP公司智寶（7824） 與「回歸線娛樂」近日再度為台灣動漫市場帶來驚喜！旗下負責代理與發行的「回歸線娛樂」，近期將超人氣動畫 《藥師少女的獨語》快閃店帶到台灣。首站於 8 月 30 日起，在高雄駁二藝術特區「自行車倉庫」盛大登場！開幕首週末即吸引破萬人次入場，現場人潮洶湧，粉絲排隊盛況不僅展現該作品在台灣的強大粉絲號召力，更凸顯回歸線娛樂在動畫IP運營上的精準眼光與實力。快閃店高雄活動展期一路延續至 11 月 30 日，粉絲們準備出發朝聖吧！

本次快閃店不僅是單純的周邊商品銷售，而是一次深度沉浸式的動漫體驗。現場精心打造充滿動畫作品氛圍的宮廷風格，並讓動畫角色與故事場景呈現在粉絲眼前，力求讓粉絲充滿沉浸感外，更獨家打造全球首座3米高人氣主角「貓貓」氣偶，用心地呈現動畫亮點與創造深度體驗，吸引大批粉絲爭相打卡拍照與朝聖，現場有粉絲直呼「彷彿走進動畫世界」！快閃店更推出超過百款全新周邊商品，從高質感的收藏海報、角色立牌，到兼具實用與收藏價值的生活小物，種類多元、設計精緻，滿足不同層次粉絲的需求。除此之外，官方更深度結合動畫世界觀，設計了開展限定「解謎互動」活動，讓粉絲不僅能消費收藏，更能親身體驗故事氛圍，開展當天即吸引近千人爭相參與，為台灣動漫展售活動帶來新的體驗型態。

《藥師少女的獨語》自2011年推出以來便以燒腦的宮廷懸疑劇情與獨特的角色魅力，迅速席捲全球小說與動漫市場。該作原著輕小說與漫畫銷量至今已累計突破4,000萬冊，不僅是日本近年來最受矚目的動漫作品之一，更成功跨越不同年齡層，吸引廣泛的讀者群體。動畫於 2023 年 10 月首播後，更是大放異彩，成功登上 日本 Amazon Prime Video 排行榜第一，並一舉打入全球多個市場的熱播榜單，成為話題度與收視率兼具的現象級作品。在日本動畫評分網站 MyAnimeList 上，該作獲得 8.86/10 的高分，口碑與人氣同樣出色。在社群平台中亦維持高度熱度。《藥師少女的獨語》所凝聚的粉絲參與能量，與動漫觀影群體，不僅是動畫市場的熱門 IP，更具備長期商業價值。智寶集團深信，優質 IP 所蘊含的長尾價值將能持續發酵，並帶動公司品牌力及收入表現。

智寶集團表示，回歸線娛樂在動漫 IP 代理與運營上的策略，是立基於「粉絲社群」與「商業延展」的雙軸並進。《藥師少女的獨語》快閃店的亮眼成績，已為公司轉換 IP商業價值的能力提供了強有力的背書。 智寶持續深耕完整ACG產業鏈佈局，發揮IP製作與經營能力，挖掘更多潛力作品與作品的多元可能，並透過專業的企劃整合、創意活動、跨界合作與市場布局，打造具高度市場參與及互動性的 IP 營運模式，同時展現集團在 IP 產業鏈整合上的強大能量，將這些作品打造成能在華語市場甚至亞洲地區發光發熱的長期資產，並助力智寶集團在動漫產業中穩健向前。