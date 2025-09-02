快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

北市蛋黃區「小奢宅」漸成主流 擁兩條件最受青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「澤暘松江」最大亮點，在於它是少數能將「松江大道」與「小坪數產品」成功結合的案例。（圖:信義房屋提供）
「澤暘松江」最大亮點，在於它是少數能將「松江大道」與「小坪數產品」成功結合的案例。（圖:信義房屋提供）

在台北市中心土地開發趨於極限的情況下，近幾年「小奢宅」逐漸蔚為主流，成為菁英人士眼中獨特的置產潛力股。信義代銷指出，小奢宅因坪數小，普遍講究「以小搏大、精緻規劃」，吸引年輕族群青睞。然而在面對全球市場波動、關稅效應衝擊下，兼具小而美，又擁優質地段，才能抓住頂尖人士資金配置的思維。

信義代銷指出，「澤暘松江」最大亮點，在於它是少數能將「松江路」與「小坪數產品」成功結合的案例。全座基地約172坪、規劃13–27坪，不僅正臨40米松江大道第一排、擁抱雙捷運站（松江南京站、忠孝新生站）、三條捷運線，距華山文創園區與三創生活園區僅數步之遙，形成商辦、文創、教育、交通，綿密交織的黃金生活圈，加上鄰近大安區、中正區，締造松江大道，難得一見「小奢宅頂級款」。成為今年信義代銷觀察中，最具話題與價值潛力的稀有個案之一。

地段以外，全案規劃也顛覆過往市中心小宅，空間機能單一的刻板印象。不只27坪格局擁3房雙衛，13與14坪微型尺度，更創造出一大房、獨立陽台、開窗衛浴、甚至容得下「更衣間」的豪宅驚艷，信義代銷指出這類規劃在松江路上幾乎是空白，「澤暘松江」等於一口氣補足市場長期缺乏的高規格小宅。

加上松江路更是北市金融商辦的大本營。據代銷團隊分析，近年國泰、新光、元大、六福等大型企業總部陸續啟動商辦改建潮，未來松江路將轉型為與信義區分庭抗禮的A級頂辦聚落，吸引更多企業高管、跨國人才進駐，對住宅市場形成明顯加分效果。

2018年成軍的【澤暘建設】由創辦人江德成總經理領軍。以凝聚長達30年豐富建築經驗，首發大作【澤暘松江】不僅選址，即鎖定重視機能效率、講究品質品味的國際旅人、企業主菁英，為白領菁英都認同的松江路，找到價值認同。加上豪邸團隊PGA，台灣大林組擔任營建顧問，並導入國際精品建材，打造智慧建築、銀級綠建築、耐震建築三大標章一次取得。奠定品牌首次出擊，即標定高端決心。目前預約參訪熱度已逐週攀升，預期公開後將吸引大量菁英客層進場，成為北市下半年最具吸引力的小宅指標。

商辦 文創 捷運

延伸閱讀

自來水「路邊狂噴半小時」 北市吊車撞斷消防栓…警聯繫駕駛返回調查

北市中製機器狗風波 國土署：主管機關同意才能使用

蔣萬安：因應美國關稅增20% 北市推獎補助專案

司改走讀傳遭下令「放人一步就拔官」 北市警澄清否認

相關新聞

基泰重訊：上百億元交易告吹

上百億元的交易兩年後告吹。兩年前基泰建設用125億元將基泰忠孝大樓賣給李姓自然人，一度引發市場熱議，昨天基泰發布重大訊息...

北市蛋黃區「小奢宅」漸成主流 擁兩條件最受青睞

在台北市中心土地開發趨於極限的情況下，近幾年「小奢宅」逐漸蔚為主流，成為菁英人士眼中獨特的置產潛力股。信義代銷指出，小奢...

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團等...

餐飲業基層缺工 難解的課題

餐飲業近年薪資水準不斷攀升，店長與主廚年薪突破200萬大關，但基層缺工的問題依舊揮之不去。雖然業者持續加薪，但因工時長、...

車市8月掛牌2.9萬輛…月減17% 前八月表現也黯淡

民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期， 單月掛牌量為29,460輛，月減17%，較去年同期持平，但低於原本3.4萬...

晶華、福容搶國旅商機

晶華集團及福容大飯店均看好國內觀光市場成長空間，持續加碼布局。晶華除擴大飯店布局，還將加快速進駐其他飯店開拓餐飲新營運模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。