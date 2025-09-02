快訊

基泰重訊：上百億元交易告吹

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
基泰建設處分基泰忠孝大樓告吹，買方因付不出期款，基泰將沒收6.25億元作為違約金。圖／本報資料照片
基泰建設處分基泰忠孝大樓告吹，買方因付不出期款，基泰將沒收6.25億元作為違約金。圖／本報資料照片

上百億元的交易兩年後告吹。兩年前基泰建設用125億元將基泰忠孝大樓賣給李姓自然人，一度引發市場熱議，昨天基泰發布重大訊息，買方因付不出期款，將沒收6.25億元作為違約金。

不過，基泰建設股價未受此消息影響，今日開盤後平盤附近強勢整理。

回顧2023年10月4日，基泰建設刊登以125億元賣出基泰忠孝大樓的重訊，買方吉璘地產開發也貼出一張簽約照片，簽約的就是吉璘地產的負責人李承晉。

基泰忠孝大樓為地上37層、地下6層的商用複合式大樓，基地面積逾448坪、建物面積約8204坪，土地使用分區為商四。當時是以125億元賣給李承晉，根據拆算，3樓以上的辦公室每坪單價約150萬元，創下該商圈最高單價紀錄。

且當年基泰因為建案「基泰大直」發生工安意外，造成多棟民房毀損，才有基泰忠孝大樓的出售案，而人稱「賓利哥」的李承晉一度被認為是拯救基泰的英雄。

據悉，身價逾百億元的李承晉，除了買下基泰忠孝大樓外，2022年6月，也用65億元拿下基泰建設旗下子公司維勝國際開發持有、位於台北市鄭州路的國產實業大樓。

工安

