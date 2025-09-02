缺工推升薪資戰火！餐飲業這三巨頭年薪喊上200萬搶才

缺工壓力下，餐飲業的薪資天花板正不斷被推升！ 國內餐飲集團近期紛紛祭出高薪搶才、加薪留才。包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團分別調整薪酬制度或啟動招募計畫，不僅基層服務人員起薪優於市場行情，店長、主廚的薪資水準更持續攀高，三大餐飲集團開出最高年薪已突破200萬元，掀起餐飲業史上最激烈的搶才大戰。

王品集團下半年持續積極展店，預計新開近20家門店，其中9月就有5家新店登場。為儲備即戰力，集團近期在六都同步舉辦品牌聯合徵才大會，合計超過10個品牌參與，也是王品今年首次自辦大型聯合招募。公司表示，本次招募主打「在地化」及「面試更彈性」，積極打造營運菁英接班梯隊，第4季全品牌將釋出300個職缺。

在薪酬制度上，王品針對儲備店長與主廚開出具市場競爭力的待遇，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪4.6萬元起，通過培訓考核晉升店長後，搭配晉升調薪、績效獎金與年中調薪，平均月薪可上看9萬元，年薪挑戰百萬元以上。集團統計，2024年已有超過20位店長年薪突破200萬元，顯示高薪獎酬機制具備吸引力。本次徵才活動開放不久，就吸引超過150份履歷，反映市場對餐飲業高薪職缺的關注度。

被視為餐飲業薪資標竿的鼎泰豐，今年再度調薪3%至6%，已連續五年加薪，累計漲幅超過20%。鼎泰豐表示，目前外場服務人員起薪已達5萬2500元，即便無經驗也可應徵；通過考核後，薪資加獎金月薪可達6萬5000元。料理廚師起薪6萬2000元，最高月薪上看7萬5000元。除了基本薪資，因應各地物價差異，公司也針對雙北與新竹區域同仁，每季發放區域獎勵金1萬500元。

據悉，目前鼎泰豐部分資深主廚與店長年薪已突破200萬元水準，維持其在餐飲業的人才吸引力。鼎泰豐最新招募計畫也將釋出約120個職缺，涵蓋點心組、料理組與外場服務，延攬更多專業人才。

饗賓集團預計第4季要招募400人，同時，提出「200萬起薪計畫」，設定2027年達成「全體店長、主廚年薪突破200萬元」的願景。目前集團內部已有部分主廚與店長薪資達標，饗賓強調，希望透過制度改革與待遇提升，讓餐飲業逐步從「高工時、高勞力」轉型為「高待遇、高專業」，以改變外界對餐飲業的刻板印象，並提升整體人才結構。

200萬高薪背後 人力缺口仍在

即便餐飲業近年薪資水準不斷攀升，店長與主廚最高年薪已突破200萬大關，但缺工的問題依舊揮之不去。主要是餐飲業工時長、假日需輪班、工作強度高等特性，餐飲業長期不是求職者的首選，使缺工問題難以根本解決。

缺工所帶來的衝擊已不只是招募困難，更實際影響到餐飲集團展店推進與門市營運。若人力長期不足，新店開出後可能面臨營運吃緊，不僅餐點出餐速度與服務品質難以維持，展店步伐也會因此放緩，進而削弱企業追求規模經濟的效益。業界人士坦言，缺工已成餐飲產業難解的結構性問題，「缺人比缺錢更嚴重」正是當前的真實寫照。高薪雖能吸引部分人才，但如何降低流動率、控制人力成本並維持營運穩定，才是長期挑戰。

為化解困境，業者除了加薪，也積極推動多元用工與福利升級。王品集團近年深耕多元用工策略，廣納二度就業、外籍生與中高齡族群，今年8月統計中高齡夥伴人數已達739人，較2023年成長逾八成，成為穩定營運的重要支柱。饗賓集團則從福利面著手，今年員工旅遊補助預算突破1億元，全年安排超過百梯次旅遊行程，透過提升向心力與員工體驗來加強留才。

業界分析，短期內餐飲業恐怕難以擺脫缺工現象，即便薪資天花板不斷被推升，仍需多管齊下，才能真正吸引並留住人才。另一方面，人力成本飆升也壓縮業者利潤，如何在高薪吸才與守住利潤之間取得平衡，是餐飲業眼前最難的課題。