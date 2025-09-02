3萬輛進口車 還塞在港口
進口車市場成為關稅遲未定案的最大受害者，目前海關還有3萬輛進口車待消化，業內指出，關稅未定案前，恐怕都沒人願意領牌，消費者以拖待變，車商更是緊張。
由於貨物稅減免直至接近上月底才定案，2025年8月台灣豪華車市場整體的觀望氣氛仍舊濃厚。月登錄量雖與去年同期相當，但主要因去年民俗月自8月4日開始所致。2025年8月豪華車市場總登錄數為7,472輛，相較去年同期，總市場登錄量微幅上升1.6%，總市場占比25.4%。對車市而言，兩大不確定因素中，進口汽車關稅情況仍然未明，市場局勢尚未解嚴。
因為關稅未確定，進口車的領牌數衰退嚴重，賓士、Volvo、VW、AUDI 8月掛牌數都較去年同期大幅衰退，絕大部分的消費者都等著關稅定案之後才願意交車，以免平白錯失調降關稅的價差。
近期，特斯拉則是直接宣布降價，要消費者不要再等待關稅調降，截至8月底，Lexus也是主要豪華車廠牌中唯一較去年同期呈現正成長的品牌。
也因此在各港口等待多時的待進口汽車還是待消化，數萬輛的進口車並沒有消融的跡象。
對於消費者而言，除非當下有不得不買車的原因，否則「再等一下，車價會更便宜」的誘因，使得進口車的觀望氣氛更加濃厚。
