餐飲業基層缺工 難解的課題

餐飲業年薪資水準不斷攀升，店長與主廚年薪突破200萬大關，但基層缺工的問題依舊揮之不去。雖然業者持續加薪，但因工時長、假日需輪班、工作強度高等特性，餐飲業長期不是求職者的首選，使缺工問題難以根本解決。

缺工對餐飲業的影響不容小覷。包括影響展店計畫，門市若長期無法補齊人力，也會面臨營運吃緊，影響餐點出餐速度與服務品質。

業界人士坦言，缺工已成業界難解的結構性問題，「缺人比缺錢更嚴重」正是餐飲業的現實寫照。高薪雖能吸引部分人才，但如何降低流動率、維持服務穩定，才是長期挑戰。

為化解困境，業者除了加薪，也積極推動多元用工與福利升級。王品集團近年深耕多元用工策略，廣納二度就業、外籍生與中高齡族群。饗賓集團則從福利面著手，今年員工旅遊補助預算突破1億元，全年安排超過百梯次旅遊行程，透過提升向心力與員工體驗來加強留才。

