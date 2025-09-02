晶華、福容搶國旅商機

晶華（2707）集團及福容大飯店均看好國內觀光市場成長空間，持續加碼布局。晶華除擴大飯店布局，還將加快速進駐其他飯店開拓餐飲新營運模式；福容大飯店預計明年開出圓山福容大飯店及「福容徠旅」等兩個據點。

另外，元利建設打造的四季酒店預計明年開幕，預期明年國內飯店市場將很熱鬧。晶華集團表示，長期朝自營、管理經營及加盟的三大策略搶攻商機。

福容大飯店連鎖旅館事業為麗寶集團的關係企業，業者認為，未來商務客及商務旅行需求強勁，只要飯店營運有特色，都能吸引民眾，國內飯店業還有很大的成長空間。

福容大飯店有兩大自有品牌，包括福容大飯店以及輕旅品牌「福容徠旅」，另外還有跨國合作的「嘉義福容voco酒店」；其中，「福容徠旅」2023年創立以來，迅速在全台拓展，「福容徠旅澎湖」昨（1）日正式營運，是福容徠旅品牌的第六家據點；目前福容大飯店在全台有12家。

晶華集團看好全球觀光市場成長商機，未來二、三年將在台灣、海外持續開出新據點。晶華旗下的捷絲旅大阪心齋橋館開幕至今，受惠日本旅遊熱潮不退，住房率一直維持八成以上；考量到市場需求，日前與Just Sleep捷絲旅大阪心齋橋館的業主簽約，著手進行大阪心齋橋二館籌建，預計2027年開幕。

國內部分，北投晶泉丰旅2024年第3季營運，業績銷售超出預期，平均住房率達八成，平均房價突破萬元，這是集團繼礁溪晶泉丰旅以及礁溪捷絲旅之後的第三家溫泉飯店；2027年還有新飯店開幕，包括林口晶英薈旅、林口捷絲旅、墾丁捷絲旅及頭城晶泉丰旅等，都將加入營運。