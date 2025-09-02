車市8月掛牌2.9萬輛…月減17% 前八月表現也黯淡

民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期，單月掛牌量為29,460輛，月減17%，較去年同期持平，但低於原本3.4萬輛的預估數；今年前八月累計掛牌26.4萬輛，年減14.2%，是近12年來同期新低，今年車市不容樂觀。

今年車市表現低迷，8月掛牌數雖比去年同期成長0.2%，但去年民俗月幾乎都落在8月，基期相對較低；今年閏6月，8月下旬才進入民俗月，換言之，比較基期不同，因此實質上今年的8月的車市銷售情況同樣慘烈。

至於9月車市預估，龍頭車廠和泰車（2207）指出，雖適逢民俗月，惟預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年先前因稅務議題觀望之民眾購車，預估9月總市場有機會回到3萬輛。

8月台灣新車掛牌數出爐，據業者統計，8月掛牌數跌破3萬輛至2萬9,460輛，較原先預估3.4萬輛大減，月減17%、年增0.2%；累計前八月掛牌量26.4萬輛，為近12年來的新低量。主要是8月下旬進入民俗月，加上關稅議題未明朗，貨物稅修正仍待生效日確定。

特別的是和泰車旗下兩品牌，由於促銷動作積極，TOYOTA與LEXUS品牌於8月份合計登錄11,914輛，為歷年同月新高，次高為2017年8月11,875輛，市占率40.4%，為近15年同月新高，持續連霸非豪華及豪華車銷售冠軍。

今年車市在4月下旬關稅與貨物稅調降的風聲傳出之後，市場買氣即出現急凍，連續四個月都因不確定因素影響車市買氣，即使車廠相繼推出加碼促銷，效果仍然有限，這也造成今年前八月累計掛牌數創下12年新低的局面。