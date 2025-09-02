聽新聞
0:00 / 0:00

車市8月掛牌2.9萬輛…月減17% 前八月表現也黯淡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期。聯合報系資料照
民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期。聯合報系資料照

民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期，單月掛牌量為29,460輛，月減17%，較去年同期持平，但低於原本3.4萬輛的預估數；今年前八月累計掛牌26.4萬輛，年減14.2%，是近12年來同期新低，今年車市不容樂觀。

今年車市表現低迷，8月掛牌數雖比去年同期成長0.2%，但去年民俗月幾乎都落在8月，基期相對較低；今年閏6月，8月下旬才進入民俗月，換言之，比較基期不同，因此實質上今年的8月的車市銷售情況同樣慘烈。

至於9月車市預估，龍頭車廠和泰車（2207）指出，雖適逢民俗月，惟預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年先前因稅務議題觀望之民眾購車，預估9月總市場有機會回到3萬輛。

8月台灣新車掛牌數出爐，據業者統計，8月掛牌數跌破3萬輛至2萬9,460輛，較原先預估3.4萬輛大減，月減17%、年增0.2%；累計前八月掛牌量26.4萬輛，為近12年來的新低量。主要是8月下旬進入民俗月，加上關稅議題未明朗，貨物稅修正仍待生效日確定。

特別的是和泰車旗下兩品牌，由於促銷動作積極，TOYOTA與LEXUS品牌於8月份合計登錄11,914輛，為歷年同月新高，次高為2017年8月11,875輛，市占率40.4%，為近15年同月新高，持續連霸非豪華及豪華車銷售冠軍。

今年車市在4月下旬關稅與貨物稅調降的風聲傳出之後，市場買氣即出現急凍，連續四個月都因不確定因素影響車市買氣，即使車廠相繼推出加碼促銷，效果仍然有限，這也造成今年前八月累計掛牌數創下12年新低的局面。

車市 貨物稅

延伸閱讀

中職／魔鷹奪中職8月打擊MVP 投手李博登首度獲選

觀望關稅談判、232條款 8月PMI續跌連3月緊縮

8月台灣車市銷售趕進度失敗 貨物稅減徵何時上路大家都再等

和泰車16.5萬輛年銷售目標不變 如何逆勢成長？ 看美國車零關稅 車市龍頭這麼說

相關新聞

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團等...

餐飲業基層缺工 難解的課題

餐飲業近年薪資水準不斷攀升，店長與主廚年薪突破200萬大關，但基層缺工的問題依舊揮之不去。雖然業者持續加薪，但因工時長、...

車市8月掛牌2.9萬輛…月減17% 前八月表現也黯淡

民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期， 單月掛牌量為29,460輛，月減17%，較去年同期持平，但低於原本3.4萬...

晶華、福容搶國旅商機

晶華集團及福容大飯店均看好國內觀光市場成長空間，持續加碼布局。晶華除擴大飯店布局，還將加快速進駐其他飯店開拓餐飲新營運模...

3萬輛進口車 還塞在港口

進口車市場成為關稅遲未定案的最大受害者，目前海關還有3萬輛進口車待消化，業內指出，關稅未定案前，恐怕都沒人願意領牌，消費...

浩鼎生技彌補虧損 減資5成

新藥研發廠浩鼎生技董事會昨通過減資彌補虧損，將減資約十三點一五億元，減資比率百分之五十，減資後實收資本額為十三點一五億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。