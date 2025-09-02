餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品（2727）集團、鼎泰豐與饗賓集團等三大集團，都積極調整薪酬制度或啟動招募計畫，餐飲業搶才戰況愈演愈烈。

根據調查，上述三家次飲集團不僅基層服務人員起薪優於市場行情，店長、主廚的薪資水準更持續攀高，三大餐飲集團開出最高年薪已突破200萬元，掀起餐飲業史上最激烈的搶才大戰。

王品集團下半年積極展店，預計新開近20家門店，9月就有五家新店登場。為儲備即戰力，集團近期在六都同步舉辦品牌聯合徵才大會，合計逾十個品牌參與。

在薪酬制度上，王品針對儲備店長與主廚開出具市場競爭力的待遇，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪4.6萬元起，通過培訓考核晉升店長後，搭配晉升調薪、績效獎金與年中調薪，平均月薪可上看9萬元，年薪挑戰百萬元以上。集團統計，2024年已有超過20位店長年薪突破200萬元，顯示高薪獎酬機制具備吸引力。本次徵才活動開放不久，就吸引逾150份履歷，反映市場對餐飲業高薪職缺的關注度。

鼎泰豐今年再度調薪3%至6%，連五年加薪，累計漲幅超過20%。鼎泰豐表示，目前外場服務人員起薪已達5萬2,500元，無經驗也可應徵；通過考核後，薪資加獎金月薪可達6萬5,000元。料理廚師起薪6萬2,000元，最高月薪上看7萬5,000元。

饗賓集團預計第4季要招募400人，同時，提出「200萬起薪計畫」，設定2027年達成「全體店長、主廚年薪突破200萬元」的願景。目前集團內部已有部分主廚與店長薪資達標，饗賓強調，希望透過制度改革與待遇提升，讓餐飲業逐步從「高工時、高勞力」轉型為「高待遇、高專業」。