聽新聞
0:00 / 0:00

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。餐飲業示意圖。 圖／AI生成
缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。餐飲業示意圖。 圖／AI生成

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品（2727）集團、鼎泰豐與饗賓集團等三大集團，都積極調整薪酬制度或啟動招募計畫，餐飲業搶才戰況愈演愈烈。

根據調查，上述三家次飲集團不僅基層服務人員起薪優於市場行情，店長、主廚的薪資水準更持續攀高，三大餐飲集團開出最高年薪已突破200萬元，掀起餐飲業史上最激烈的搶才大戰。

王品集團下半年積極展店，預計新開近20家門店，9月就有五家新店登場。為儲備即戰力，集團近期在六都同步舉辦品牌聯合徵才大會，合計逾十個品牌參與。

在薪酬制度上，王品針對儲備店長與主廚開出具市場競爭力的待遇，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪4.6萬元起，通過培訓考核晉升店長後，搭配晉升調薪、績效獎金與年中調薪，平均月薪可上看9萬元，年薪挑戰百萬元以上。集團統計，2024年已有超過20位店長年薪突破200萬元，顯示高薪獎酬機制具備吸引力。本次徵才活動開放不久，就吸引逾150份履歷，反映市場對餐飲業高薪職缺的關注度。

鼎泰豐今年再度調薪3%至6%，連五年加薪，累計漲幅超過20%。鼎泰豐表示，目前外場服務人員起薪已達5萬2,500元，無經驗也可應徵；通過考核後，薪資加獎金月薪可達6萬5,000元。料理廚師起薪6萬2,000元，最高月薪上看7萬5,000元。

饗賓集團預計第4季要招募400人，同時，提出「200萬起薪計畫」，設定2027年達成「全體店長、主廚年薪突破200萬元」的願景。目前集團內部已有部分主廚與店長薪資達標，饗賓強調，希望透過制度改革與待遇提升，讓餐飲業逐步從「高工時、高勞力」轉型為「高待遇、高專業」。

餐飲業 鼎泰豐 王品集團

延伸閱讀

鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

台鐵招募機務車輛維修檢查員、行控處機車控制員 薪資最高逾5.9萬元

新北公幼廚工晉薪制度留才 今年起薪再調高至31K

景氣不明加薪變保守 3成9餐飲業調薪搶人但5成5薪資漲不動

相關新聞

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團等...

餐飲業基層缺工 難解的課題

餐飲業近年薪資水準不斷攀升，店長與主廚年薪突破200萬大關，但基層缺工的問題依舊揮之不去。雖然業者持續加薪，但因工時長、...

車市8月掛牌2.9萬輛…月減17% 前八月表現也黯淡

民俗月加上關稅未定，8月車輛掛牌數低於預期， 單月掛牌量為29,460輛，月減17%，較去年同期持平，但低於原本3.4萬...

晶華、福容搶國旅商機

晶華集團及福容大飯店均看好國內觀光市場成長空間，持續加碼布局。晶華除擴大飯店布局，還將加快速進駐其他飯店開拓餐飲新營運模...

3萬輛進口車 還塞在港口

進口車市場成為關稅遲未定案的最大受害者，目前海關還有3萬輛進口車待消化，業內指出，關稅未定案前，恐怕都沒人願意領牌，消費...

浩鼎生技彌補虧損 減資5成

新藥研發廠浩鼎生技董事會昨通過減資彌補虧損，將減資約十三點一五億元，減資比率百分之五十，減資後實收資本額為十三點一五億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。