浩鼎生技彌補虧損 減資5成

聯合報／ 記者林海謝柏宏／台北報導

新藥研發廠浩鼎生技董事會昨通過減資彌補虧損，將減資約十三點一五億元，減資比率百分之五十，減資後實收資本額為十三點一五億元。浩鼎指出，今後將專注在次世代抗體藥物複合體（ＡＤＣ）的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。

浩鼎曾於二○一五年股價飆上七五五元，成為生技股王。浩鼎昨開重訊記者會指出，截至二○二四年底帳載累虧約七十八點七九億元，這次減資有助改善財務結構並提升淨值，研發進度不受影響。

浩鼎董事長梁賡義說，過去幾年浩鼎營運虧損是事實，以往研發重心放在乳癌三期抗癌新藥是將「雞蛋放同個一籃子」，可惜結果不如預期，因此決定調整步伐，財務上也必須做出調整。

