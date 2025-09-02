基泰忠孝大樓125億交易告吹 違約金6.25億寫不動產買賣新紀錄

基泰建設昨（1）日公告，2023年10月以125億元出售的「基泰忠孝大樓」因買方未能如期支付第三期款項，因此按協議內容，將沒收已付價金6.25億元做為違約金，是上市櫃公司史上不動產買賣最大金額違約金。

基泰建設2023年10初月將兩家子公司君匯開發、京匯開發持有位於台北市中正區忠孝西路一段78、80、82號全棟大樓，以總價125億元賣給李姓自然人，創下當年商用不動產最大筆交易金額；不過兩年後，買方竟付不出第三期款項，導致交易告吹。

基泰建設表示，由於買方未能如期支付「基泰忠孝大樓」第三期價金，公司依協議內容，將沒收其已付價金共計6.25億元做違約金。

據記者調查，買方李姓自然人是人稱「賓利哥」，也有人稱他「晉哥」；曾經海派送出超過16輛賓利給合作夥伴，也使「賓利哥」的稱號不脛而走。

2022年，當時年紀不到50歲的「賓利哥」，他大手一揮送出超過16輛賓利給合作夥伴，手筆之大令人咋舌。

消息人士指出，2022年光是新竹竹東重劃區土地的售地利益，就讓他大賺超過100億元，而這還不算過去他賣掉桃園土地的獲利；至今，光是桃園、新竹等地，他就各賣出上萬坪土地，分別有逾百億元資金入袋。

消息人士透露，如今逾百億元身價的「賓利哥」，不僅「基泰忠孝大樓」交易案付不出期款，且人不知去向，令市場震驚。

「賓利哥」在2023年10月不僅砸125億元買下「基泰忠孝大樓」，2022年6月，基泰建設旗下子公司維勝國際開發持有，位於台北市鄭州路137、139號的「國產實業大樓」，同樣也以總價65億元賣給李姓自然人、賴姓自然人，當時業界盛傳李姓自然人也是「賓利哥」。



延伸閱讀

永信建8月營收減91%