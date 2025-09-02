基泰忠孝大樓125億交易告吹 違約金6.25億寫不動產買賣新紀錄
基泰建設昨（1）日公告，2023年10月以125億元出售的「基泰忠孝大樓」因買方未能如期支付第三期款項，因此按協議內容，將沒收已付價金6.25億元做為違約金，是上市櫃公司史上不動產買賣最大金額違約金。
基泰建設2023年10初月將兩家子公司君匯開發、京匯開發持有位於台北市中正區忠孝西路一段78、80、82號全棟大樓，以總價125億元賣給李姓自然人，創下當年商用不動產最大筆交易金額；不過兩年後，買方竟付不出第三期款項，導致交易告吹。
基泰建設表示，由於買方未能如期支付「基泰忠孝大樓」第三期價金，公司依協議內容，將沒收其已付價金共計6.25億元做違約金。
據記者調查，買方李姓自然人是人稱「賓利哥」，也有人稱他「晉哥」；曾經海派送出超過16輛賓利給合作夥伴，也使「賓利哥」的稱號不脛而走。
2022年，當時年紀不到50歲的「賓利哥」，他大手一揮送出超過16輛賓利給合作夥伴，手筆之大令人咋舌。
消息人士指出，2022年光是新竹竹東重劃區土地的售地利益，就讓他大賺超過100億元，而這還不算過去他賣掉桃園土地的獲利；至今，光是桃園、新竹等地，他就各賣出上萬坪土地，分別有逾百億元資金入袋。
消息人士透露，如今逾百億元身價的「賓利哥」，不僅「基泰忠孝大樓」交易案付不出期款，且人不知去向，令市場震驚。
「賓利哥」在2023年10月不僅砸125億元買下「基泰忠孝大樓」，2022年6月，基泰建設旗下子公司維勝國際開發持有，位於台北市鄭州路137、139號的「國產實業大樓」，同樣也以總價65億元賣給李姓自然人、賴姓自然人，當時業界盛傳李姓自然人也是「賓利哥」。
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言