創不動產史上紀錄 基泰忠孝交易告吹 「賓利哥」逾6億違約金遭沒收

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

基泰建設2023年10初月將兩家子公司君匯開發、京匯開發持有位於台北市中正區忠孝西路一段78、80、82號全棟大樓，以總價125億元賣給李姓自然人，創下當年商用不動產最大筆交易金額；不過兩年後，買方竟付不出第三期。

基泰建設1日表示，由於買方未能如期支付「基泰忠孝大樓」第三期價金，因此公司依協議內容，將沒收其已付價金共計6.25億元做為違約金。

而6.25億元已付款被沒收，也成為上市櫃公司史上不動產買賣最大金額違約金。

據記者調查，買方李姓自然人，就是人稱「賓利哥」的李承晉，也有人稱他「晉哥」；曾經海派送出超過16輛賓利給合作夥伴，手筆之狂，令人咋舌，「賓利哥」稱號，不脛而走。

2022年，當時年紀不到50歲的「賓利哥」最狂之舉，是他大手一揮，海派送出超過16輛賓利給中人夥伴，一次出手就送出超過一、二億元「禮物」，手筆之大，令人咋舌。

事實上，對照李承晉的賓利「感恩禮」，這僅是他所賺的「零頭」；不動產業內人士指出，2022年光是新竹竹東重劃區土地的售地利益，就讓他大賺超過100億元，而這還不算過去他賣掉桃園土地的獲利；至今，光是桃園、新竹，他就各賣出破萬坪土地，各有破百億元資金入袋。

不動產業內人士表示，逾百億元身價的李承晉，如今不僅「基泰忠孝大樓」交易案付不出期款，且人不知去向，令市場震驚。

曾經身價逾百億元的李承晉，2023年10月不僅砸125億元買下「基泰忠孝大樓」，2022年6月，基泰建設旗下子公司維勝國際開發持有、位於台北市鄭州路137、139號的「國產實業大樓」（基地面積約530.89坪），同樣也以總價65億元（含79個停車位）賣給李姓自然人、賴姓自然人，當時業界盛傳李姓自然人也是李承晉，但該交易買方是否為李承晉未獲證實。

