上市櫃協會青年智庫領袖班／AI 、永續人才 催動創新升級

台灣上市櫃公司協會日前舉辦「新世代青年智庫領袖班第五期」活動，協會理事長周俊吉指出，世界局勢瞬息萬變，真正的領袖必須能在風雨中帶領團隊找到新方向。他勉勵青年企業家把握人工智慧（AI）與數位轉型、永續發展及人才培育三大核心，展現勇氣與責任，持續推動台灣企業創新與升級。

「新世代青年智庫領袖班第五期」吸引逾60位國內知名企業新世代領導人齊聚，現場產學專家與企業二代交流熱絡。

台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值占台灣證券市場總市值近三成。 協會指出，為協助企業接班世代拓展國際視野、自我成長與人脈經營，自2021年起開辦「新世代青年智庫領袖班」，每年邀請重量級企業領袖、產業專家授課，期望協助青年二代面對創新創業、轉型升級與接班挑戰，建立跨產業連結，厚植台灣新世代領導力。

「青年智庫第五期」陣容堅強，邀請輝達亞洲區法務總監林宗逸擔任榮譽會長，燿華電子董事長張元銘出任會長，並由前聯發科財務長喻銘鐸、台灣大哥大資訊長蔡祈岩擔任顧問。

此次學員涵蓋半導體、科技、製造、服務業等領域，包括志聖工業總經理梁又文、山富旅行社總經理陳宣融、增你強總經理周俊光、安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤、虎門科技總經理楊涪嵐、華立企業董事長特助張芳瑜、創惟科技董事會秘書王紹宇，以及南良國際協理蕭宇喬等，共61位具代表性的青年領導人。

課程內容涵蓋前瞻趨勢與實務應用，講師來自產學界。在結業典禮上，周俊吉強調，面對疫情、地緣政治、美國貿易關稅等外部挑戰，全球局勢不確定性愈來愈高，但正因如此，領袖更需要具備在困境中找到方向的能力。他直言，「真正的領袖，不是順風時不斷前進，而是能在風雨中帶領團隊持續突破」。

周俊吉指出，青年世代願意投入學習，並藉由跨產業交流拓展視野，本身就是勇氣與責任的展現。他對學員表示高度期待，他認為，這批新生代企業接班人將是台灣產業持續成長與升級的關鍵力量。

針對未來發展，周俊吉提出三大勉勵方向，第一，AI與數位轉型。AI正在重塑各行各業，企業領導者必須懂得運用數據與智慧工具，不僅在科技業，在傳產與服務業更要積極導入，才能保持競爭力。

第二，綠能與永續。這不只是國際規範，更是下一代消費者與投資人最重視的價值。企業若能結合永續責任與成長策略，將在國際競爭中占據優勢，也能回應社會對環境與責任的期待。

第三，人才與包容。真正的領導力不是自己多強，而是能否讓團隊因為你而變更好。企業成功關鍵在於是否能培養跨領域人才，營造多元共融的環境，這將成為企業韌性與創新的基礎。

輝達代表林宗逸也強調「韌性」的重要，希望與在座企業組成Team Taiwan，勇於迎接未來AI浪潮與各種變化，將眼前所有挑戰化為成長養分。

周俊吉勉勵學員，青年智庫結業不代表學習告一段落，而是一個新起點。他說：「結業不是句點，而是逗點。未來挑戰會更多，但只要持續學習、勇於創新、守住價值與初衷，必能帶領企業走得更穩，並讓社會因你們而更好。」