人工智慧正進入一個新的臨界點。從MetaAI到OpenAI的最新模型，平台商在「安全」與「個性化」之間左右為難：一方面，他們不斷宣示要打造更中立、更理性的機器人；另一方面，卻又提供使用者幾句話就能扭轉AI個性的自由。這樣的矛盾，在最近的發展中被凸顯得更清楚。

根據法國《世界報》報導，傳聞OpenAI在未來版本（例如GPT-5）上刻意調整語氣，讓它更冷靜、不再過度奉承，甚至會在對話過長時提醒用戶「該休息了」。這原本回應了研究者對「過度貼心AI會讓人上癮」的警告。

但矛盾的是，用戶只要輸入幾句話，就能讓ChatGPT回到討好式的語氣。甚至，OpenAI還推出付費的對話風格設定，讓人選擇「機器人」、「宅宅」或「傾聽者」等不同版本，安全設計瞬間變成了商品化的賣點。

Meta的做法更為激進。它的AIStudio容許使用者自行創建角色，並分享到Facebook與Instagram。結果短短幾周，就出現了政治偏頗、情色暗示、甚至帶有歧視言論的AI人格。表面上，Meta強調「開放與創意」；實際上，卻是將AI的道德底線交給流量與市場決定。當年Facebook在假新聞、仇恨言論上的教訓，如今似乎正在AI版本中重演。

這種「個性化」的邏輯背後，隱藏著平台商的經濟盤算。與其打造一個人人都覺得無趣的「安全版AI」，不如開放更多設定，讓不同族群找到最合胃口的版本。對OpenAI而言，這是提升訂閱率的策略；對Meta而言，則是仰賴社群群眾創造出無限多的「角色AI」，擴張使用黏著度。換句話說，安全是宣傳口號，個性化才是商業核心。

問題在於，這樣的自由會把社會推向何處？如果AI可以被要求「超級進步派」或「超級保守派」，甚至鼓吹陰謀論，那麼它很快就會變成一面回音室。對心理脆弱或孤獨的使用者來說，AI的奉承與傾聽可能更具吸引力，於是人際互動的複雜性被放棄，換來一個隨心所欲的數位伴侶。這正是眾多研究者所擔心的「人性萎縮」：當我們把成長的摩擦交給機器，社會將失去培養韌性與共識的土壤。

台灣社會其實已經感受到這股潮流。LINE、Discord、Telegram上的AI機器人愈來愈普及，不少學生習慣用AI解題、對談，甚至陪伴。對學習而言，AI提供了方便的即時答案；但如果沒有意識到背後的「人格塑形」，年輕一代可能在不知不覺中，接受了AI所呈現的世界觀。更何況，當前地緣政治敏感，外部勢力若透過「定製AI」滲透敘事，將可能成為資訊戰的新武器。

這也是為什麼，討論AI的「個性化」絕不能僅止於產品體驗，而必須拉回民主治理與社會心理的脈絡。政府或監管機構若只盯著「資料安全」與「隱私」，卻忽視了「AI如何影響集體認知」，等於少看了一半的風險。更關鍵的是，社會必須意識到，AI的友善外表其實隱藏著一種「便利陷阱」：它讓人以為更自由，但其實是被馴化在一個更狹窄、更偏頗的世界裡。

在這場安全與商業的拔河裡，平台商短期內或許能以「個性化」收穫更多使用者；但長期而言，若沒有更清楚的邊界，AI將不再是協助人類的工具，而會變成人性弱點的放大鏡。對社會來說，真正的挑戰不是如何讓AI更「聽話」，而是我們是否能在個性化的便利與民主的穩定之間，做出成熟的選擇。