從寓言學管理／認清角色定位 承擔使命

話說，幾頭公牛正使勁地拉著貨車行走，車軸被壓得發出吱吱的響聲，公牛回過頭，不耐煩地對車軸說道：「喂，朋友，我們無聲無息擔著全部重量，你叫喚什麼？」

此故事論述承接艱鉅目標後，具備或缺乏使命感者的行為差異。

何謂使命感？依據辭典定義，指對某種重大責任，有該擔負的自覺。

面對挑戰目標，總難免壓力，對工作無使命感者，易喪失熱情。故事中的「車軸」代表此類人，面對壓力，吱吱地發出哀號。相對，自覺應承擔使命者，即使壓力破表，還能堅持下去。「公牛」則為代表，雖承重擔，卻無怨無悔地拉車前進。

既然使命感始於對應擔責任的自覺，自我覺察的關鍵字，則在於「連結」，亦即串接個人與責任框架。

若連結自我與社會責任框架，則將對框架中的社會角色，產生使命感。

譬如，社會責任框架中，為人父母與子女者，各有不同角色設定。若認同此框架，成為該角色後，即對號入座，擔起為人父母或子女的使命。

當然，相同社會角色，在不同年代有不同標準；基於宗教或風俗差異，也有迥異定義。重點在於，個人認定的框架為何，即以之做為行為準則。

除社會框架外，進職場後，將依所任職位，連結組織框架中對應的職責，產生職位角色使命感。

例如，組織對高階、中階、基層主管，設定職責框架，對功能別專業人才，也會設定角色職責。當擔任特定職位後，即應自覺地承擔職位職責。

由於職責不盡相同，主管須確認雙方對職責之共識，方能產生正確連結與使命感。

第三種框架，則是天命責任框架，也是許多人窮其一生，努力追尋的人生角色使命感。

愛林成痴者，將護林視為終身職責；鍾愛毛小孩者，則為其權益奔走，視為使命；海洋生物學家，則以研究新海洋物種或生態，做為人生職志。

相信，人人均肩負專屬人生任務，也就是此生天命。基於執行此人生使命，會搭配特定才能。若能從天賦中覺察方向，就可知人生意義與價值所在。

當連結特定責任框架，產生使命感後，行為有何特點呢？下述故事，描述具使命感者的態度寫照。

話說，一天，老人砍了不少柴，吃力挑著走了很遠的路。他累極了，實在挑不動，便將擔子放下，叫喊起死神。死神來後，問他為何喊他，老人說：「儘管我已精疲力竭，但還是請你把那擔子放在我肩上。」

故事中，老人到了人生最後一刻，仍願扛起重任，是位真正的使命承擔者。因此，若能認定框架的角色，就會全心全意地承擔應有責任，直至卸任為止。

主管面對缺乏使命感的部屬，可引導其思考：自己，得為什麼負責？得承擔什麼使命？

由社會框架切入，容易理解角色與責任的關聯，人人得依社會角色，承擔其責任與使命。接著，由組織框架，提醒在專擅崗位上，扛起職責。天命框架部分，若能將個人天命與組織使命連結，由「我」轉化到「我們」，可使成員有志一同地朝共同目標邁進。從宏觀視野看待使命感，不管是社會、組織或天命框架，不同角色，各擁不同使命。而不同位階、高度，則可看見不同的風景。

不變前提是，須認清自己的角色定位，建立連結、產生自覺，方能具備使命感，擔起人生應扛的重任。