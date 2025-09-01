快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

二重國中棒球隊前進 U-15世界盃 立委與台酒共同支持

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委李坤城與台酒共同支持二重國中棒球隊前進U-15世界盃棒球賽。李坤城國會辦公室／提供
立委李坤城與台酒共同支持二重國中棒球隊前進U-15世界盃棒球賽。李坤城國會辦公室／提供

新北市二重國中棒球隊再創佳績，勇奪2025年U-15亞洲青少棒錦標賽冠軍，並取得2026年U-15世界盃的門票。今天是開學日，立委李坤城特別到二重國中恭喜球員，並與台灣菸酒公司總經理賴煥宗共同慰勞冠軍選手及教練團。

在李坤城的見證下，台灣菸酒公司宣布贊助二重國中棒球隊新台幣20萬元訓練經費，希望二重國中明年能代表台灣拿下U-15世界盃的冠軍。

李坤城表示，這次U-15台灣代表隊由新北市二重國中組隊參賽，總教練邱耀宇帶領18位優秀選手擊退日本完成2連霸，其中有5名選手來自新北市，分別是投手楊家源、內野手江金澄、內野手陳泊佑、外野手溫以恩、外野手陳瑞鑫。

李坤城提到，隊員之中，14歲的陳泊佑是陣中年紀最小，但在冠軍賽中一棒定江山，也獲選最有價值球員獎。他期許二重國中的球員能繼續保持最佳狀態，明年能再次參加台灣國家隊出戰U-15世界盃棒球賽，並拿下世界冠軍。

台灣菸酒公司總經理賴煥宗表示，台灣菸酒公司透過其品牌「台灣啤酒」長期贊助基層棒球運動，包含贊助國立體育大學棒球隊、舉辦「台灣啤酒樂樂棒球營」，讓學童參與並喜愛棒球運動。

台灣菸酒公司今年也贊助台中市中山國中棒球隊出國參加LLB世界次青少棒錦標賽及小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽，並都拿下世界冠軍。賴煥宗也說，明年在義大利舉辦的U-15世界盃棒球賽，台灣菸酒公司也一定會全力支持。

除台酒公司的支持外，三重在地知名的「五燈獎豬腳滷肉飯」老闆黃瑞榮先生也熱情響應，特別為同學們準備40份熱騰騰的豬腳便當，李坤城也準備了「三重牛乳大王」的木瓜牛奶，與全隊一同享用午餐，場面溫馨熱鬧。

運動 總經理

延伸閱讀

停砍年金聲再起 李來希：退休金是工資延後給付 胡亂砍非國家之福

替同黨立委候選人助選不實爆料對手李坤城 新北市議員王威元遭訴

林靖恩前男友曬青澀合照　網轟：老婆知道你炫耀前女友嗎？

罷免投票倒數3天 雲林女婿雲林挺罷團「拔釘」

相關新聞

今年前八月買賣移轉棟數約達13.57萬棟、年減27.6% 寫八年來最冷

六都會區公布2025年8月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為16,663棟；另觀察歷年交易量發現，今年前八月六大都會...

中鴻董事會推舉總經理朱敏升任董事長 鋼界金頭腦有寶典秘笈受矚目

中鴻（2014）1日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼（2002）高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵「寶典秘笈」...

跌跌不休！8月六都買賣移轉棟數揭曉 北市最慘寫同期新低、唯這市月增

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15....

台南首批社宅入住戶簽約公證 房仲業：租金房價將下跌

台南市政府都市發展局今天起連續5天辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業。市長黃偉哲前往關心簽約程序與點交...

「社區幫」成爸媽神後援 公設預約、社區安全一指搞定

告別暑假，回歸到忙碌的正常生活，大多現代爸媽在工作、小孩日程來回奔波，還要處理各種生活瑣事，信義集團旗下的【社區幫】AP...

星巴克落腳五股洲子洋 信義房屋揭重劃區機能現況

新北市五股區過去沒有星巴克門市，在地民眾只能跨區到蘆洲、泰山才買得到，不過，8月份星巴克終於在五股開幕第一家分店，近期也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。