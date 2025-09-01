二重國中棒球隊前進 U-15世界盃 立委與台酒共同支持

新北市二重國中棒球隊再創佳績，勇奪2025年U-15亞洲青少棒錦標賽冠軍，並取得2026年U-15世界盃的門票。今天是開學日，立委李坤城特別到二重國中恭喜球員，並與台灣菸酒公司總經理賴煥宗共同慰勞冠軍選手及教練團。

在李坤城的見證下，台灣菸酒公司宣布贊助二重國中棒球隊新台幣20萬元訓練經費，希望二重國中明年能代表台灣拿下U-15世界盃的冠軍。

李坤城表示，這次U-15台灣代表隊由新北市二重國中組隊參賽，總教練邱耀宇帶領18位優秀選手擊退日本完成2連霸，其中有5名選手來自新北市，分別是投手楊家源、內野手江金澄、內野手陳泊佑、外野手溫以恩、外野手陳瑞鑫。

李坤城提到，隊員之中，14歲的陳泊佑是陣中年紀最小，但在冠軍賽中一棒定江山，也獲選最有價值球員獎。他期許二重國中的球員能繼續保持最佳狀態，明年能再次參加台灣國家隊出戰U-15世界盃棒球賽，並拿下世界冠軍。

台灣菸酒公司總經理賴煥宗表示，台灣菸酒公司透過其品牌「台灣啤酒」長期贊助基層棒球運動，包含贊助國立體育大學棒球隊、舉辦「台灣啤酒樂樂棒球營」，讓學童參與並喜愛棒球運動。

台灣菸酒公司今年也贊助台中市中山國中棒球隊出國參加LLB世界次青少棒錦標賽及小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽，並都拿下世界冠軍。賴煥宗也說，明年在義大利舉辦的U-15世界盃棒球賽，台灣菸酒公司也一定會全力支持。

除台酒公司的支持外，三重在地知名的「五燈獎豬腳滷肉飯」老闆黃瑞榮先生也熱情響應，特別為同學們準備40份熱騰騰的豬腳便當，李坤城也準備了「三重牛乳大王」的木瓜牛奶，與全隊一同享用午餐，場面溫馨熱鬧。