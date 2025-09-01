今年前八月買賣移轉棟數約達13.57萬棟、年減27.6% 寫八年來最冷

六都會區公布2025年8月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為16,663棟；另觀察歷年交易量發現，今年前八月六大都會區建物買賣移轉棟數為135,721棟，較去年同期年減27.6%，寫八年來最冷，台北市、台南市同樣創八年最低，新北市、高雄市則是近九年新低紀錄。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，8月六都建物買賣移轉棟數月減11.6%，其中，僅台中市月增2.3%，其餘五大都會區均量縮，台北市月減17.8%，新北市量縮15.2%，桃園市月減20.6%，台南市量縮7.6%，高雄市月減8.7%。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，8月的建物買賣移轉棟數反映的是7月至8月初的市況，因適逢暑假出遊旺季，房市交易相對清淡，加上今年7月至8月初有颱風與豪大雨干擾，影響民眾看屋、購屋時程，此外，在銀行房貸緊縮持續且少了新屋交屋潮挹注下，8月交易量較7月減少11.6%。

陳金萍說明，與7月相比，僅台中市逆勢成長2.3%，表現最為亮眼，台中市的東區、南區與梧棲區均有新屋交屋潮挹注，較7月大增超過百棟，推升房市交易量，成為六都中唯一月增的都會區。

另與2024年8月相比，六都交易量合計年減32.1%，其中台北市年減33.4%，新北市年減34.3%，桃園市年減30.4%，台中市年減25.1%，台南市年減37.4%，高雄市年減35.4%。

陳金萍指出，2024年8月國內經濟持續復甦、出口暢旺，民眾消費、購屋信心強，但因銀行房貸逼近滿水位，央行籲請銀行降低不動產放款集中度，讓部分民眾購屋態度轉趨保守，不過，仍未完全反映房貸限縮的影響，房市交易量仍處相對高檔。

反觀今年，陳金萍表示，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，而美國川普的關稅政策談判仍未有定數，衝擊部分民眾購屋意願，讓今年8月的交易量遠低於去年同期，年減逾三成。