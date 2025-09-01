中鴻董事會推舉總經理朱敏升任董事長 鋼界金頭腦有寶典秘笈受矚目

中鴻（2014）1日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼（2002）高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵「寶典秘笈」更是驚艷鋼界。

朱敏受訪時說，目前國鋼鋼界產業仍是充滿變數，要「隨時觀察、隨時應變」，用最好的準備，創造最大價值。

此外，朱敏升任董事長後，中鴻總經理遺缺由中鋼軋鋼二廠副廠長王輔良調任；中鴻領導高層維持「業務」與「生產」的專業結構，鞏固優勢地位。

朱敏在美國取得博士學位，國內外鋼鐵產業歷練完整，被中鋼高層稱為「鋼鐵金頭腦」。由於才能卓越，朱敏在鋼界的動態長期受到關注，並曾經引發中鋼與義聯二大鋼鐵集團搶人競賽，傑出的專業特質可見一斑。

與朱敏熟識的友人說，朱敏的專業不是從天上掉下來的，而是靠自己平常認真努力創造，經過長期的「時間複利」累積，終能建立一套屬於自己的寶典秘笈。

最具體的例子在於，朱敏用心長年追蹤會影響鋼價的國際總體經濟關鍵數據，包括重點國家匯率、核心原物料價格起伏，並且詳細註解當時發生的國際地緣政治變數，如何影響到地緣經濟起伏，經過綜合分析，加入相關指數技術線圖，交叉比對相互對照，得出有憑有據的數據，有幾分證據說幾分話，因此能早一步掌握鋼鐵產業的發展動態。