跌跌不休！8月六都買賣移轉棟數揭曉 北市最慘寫同期新低、唯這市月增

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15.2%，年減34.3%；桃園市3,292棟，月減20.6%，年減30.4%；台中市3,742棟，月增2.3%，年減25.1%；台南市1,572棟，月減7.6%，年減37.4%；高雄市2,576棟，月減8.7%，年減35.4%。

總計六都今年8月移轉量共達16,663棟，月減11.6%，年減32.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行的第七波信用管制已持續將近一年，且各大行庫仍努力調降不動產放款集中度，由於房貸水龍頭閉鎖，民眾貸款不順，使完工交屋進度緩速進行，投入房市的意願也低；加上8月初關稅揭牌，暫定稅率高達20%，不僅讓許多低毛利的傳產訂單遇強烈挑戰，高資產族也對關稅干擾經濟發展存有隱憂，使受薪族、置產族都持保守觀望態度，導致8月都會區的買賣移轉棟數跌跌不休，台北市甚至寫下2003年統計以來的8月同期最低量。

張旭嵐進一步指出，房貸荒讓今年前八個月累計買賣棟數約13.6萬棟，較去年銳減約5.2萬棟，年減幅約27.6%。貸款困難的嚴重程度，已引發中央政府高度重視，近期金管會更邀集公股行庫喝咖啡，商討疏通放款水量的可能性。

張旭嵐表示，然而政府同時也強調「安全濾網要在」，央行對於降低不動產授信風險亦有相當程度的堅持，所以即使後續管制政策有所調整，也預估還不會大動作鬆綁，僅會針對「真自住」的購屋族適度放寬，房市量縮的趨勢仍難扭轉。

觀察各都數據，台中市是唯一繳出較上月正成長的都會，年減幅25.1%也是各都最輕微。台南則是年月表現兩極，月減幅不到1成，但年減幅卻將近4成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市8月成為唯一月增的都會，關鍵仍是海線城鎮的交屋潮撐盤，沙鹿區與梧棲區合計較上月增加166棟，尤其梧棲區本月的350棟，更寫下統計以來的單月第三大量紀錄；加上市區的南區、東區，也各有指標案完工陸續交屋，月增逾百棟，讓台中市8月表現在各都會區中一枝獨秀。