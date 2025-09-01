快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

聽新聞
0:00 / 0:00

跌跌不休！8月六都買賣移轉棟數揭曉 北市最慘寫同期新低、唯這市月增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15.2%，年減34.3%；桃園市3,292棟，月減20.6%，年減30.4%；台中市3,742棟，月增2.3%，年減25.1%；台南市1,572棟，月減7.6%，年減37.4%；高雄市2,576棟，月減8.7%，年減35.4%。

總計六都今年8月移轉量共達16,663棟，月減11.6%，年減32.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行的第七波信用管制已持續將近一年，且各大行庫仍努力調降不動產放款集中度，由於房貸水龍頭閉鎖，民眾貸款不順，使完工交屋進度緩速進行，投入房市的意願也低；加上8月初關稅揭牌，暫定稅率高達20%，不僅讓許多低毛利的傳產訂單遇強烈挑戰，高資產族也對關稅干擾經濟發展存有隱憂，使受薪族、置產族都持保守觀望態度，導致8月都會區的買賣移轉棟數跌跌不休，台北市甚至寫下2003年統計以來的8月同期最低量。

張旭嵐進一步指出，房貸荒讓今年前八個月累計買賣棟數約13.6萬棟，較去年銳減約5.2萬棟，年減幅約27.6%。貸款困難的嚴重程度，已引發中央政府高度重視，近期金管會更邀集公股行庫喝咖啡，商討疏通放款水量的可能性。

張旭嵐表示，然而政府同時也強調「安全濾網要在」，央行對於降低不動產授信風險亦有相當程度的堅持，所以即使後續管制政策有所調整，也預估還不會大動作鬆綁，僅會針對「真自住」的購屋族適度放寬，房市量縮的趨勢仍難扭轉。

觀察各都數據，台中市是唯一繳出較上月正成長的都會，年減幅25.1%也是各都最輕微。台南則是年月表現兩極，月減幅不到1成，但年減幅卻將近4成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市8月成為唯一月增的都會，關鍵仍是海線城鎮的交屋潮撐盤，沙鹿區與梧棲區合計較上月增加166棟，尤其梧棲區本月的350棟，更寫下統計以來的單月第三大量紀錄；加上市區的南區、東區，也各有指標案完工陸續交屋，月增逾百棟，讓台中市8月表現在各都會區中一枝獨秀。

陳定中分析，台南市則由於7月風災放假多日，導致交屋過戶的行政流程推遲，使月變動的比較基期偏低；而去年8月台南則適逢新案交屋潮，年變動的比較基期高，年減幅也因而較可觀。

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15.2%，年減34.3%；桃園市3,292棟，月減20.6%，年減30.4%；台中市3,742棟，月增2.3%，年減25.1%；台南市1,572棟，月減7.6%，年減37.4%；高雄市2,576棟，月減8.7%，年減35.4%；其中台北市寫下2003年統計以來的8月同期最低量。台灣房屋集團提供
六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15.2%，年減34.3%；桃園市3,292棟，月減20.6%，年減30.4%；台中市3,742棟，月增2.3%，年減25.1%；台南市1,572棟，月減7.6%，年減37.4%；高雄市2,576棟，月減8.7%，年減35.4%；其中台北市寫下2003年統計以來的8月同期最低量。台灣房屋集團提供

梧棲

延伸閱讀

沈伯洋稱家門口遭裝針孔報案成「死局」 北市警局回應了

北市帶狀疱疹弱勢高風險族群 2劑疫苗全額補助

藍擬修法為北市第3副市長解套？蘇巧慧：就算有30位也只能笑笑

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

相關新聞

今年前八月買賣移轉棟數約達13.57萬棟、年減27.6% 寫八年來最冷

六都會區公布2025年8月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為16,663棟；另觀察歷年交易量發現，今年前八月六大都會...

中鴻董事會推舉總經理朱敏升任董事長 鋼界金頭腦有寶典秘笈受矚目

中鴻（2014）1日董事會推舉總經理朱敏接任董事長，他被中鋼（2002）高層稱為「金頭腦」，其獨家自創的鋼鐵「寶典秘笈」...

跌跌不休！8月六都買賣移轉棟數揭曉 北市最慘寫同期新低、唯這市月增

六都今年8月的買賣移轉棟數揭曉！分別為台北市1,704棟，月減17.8%，年減33.4%；新北市3,777棟，月減15....

台南首批社宅入住戶簽約公證 房仲業：租金房價將下跌

台南市政府都市發展局今天起連續5天辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業。市長黃偉哲前往關心簽約程序與點交...

「社區幫」成爸媽神後援 公設預約、社區安全一指搞定

告別暑假，回歸到忙碌的正常生活，大多現代爸媽在工作、小孩日程來回奔波，還要處理各種生活瑣事，信義集團旗下的【社區幫】AP...

星巴克落腳五股洲子洋 信義房屋揭重劃區機能現況

新北市五股區過去沒有星巴克門市，在地民眾只能跨區到蘆洲、泰山才買得到，不過，8月份星巴克終於在五股開幕第一家分店，近期也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。