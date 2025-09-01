浩鼎累虧78億減資5成 梁賡義：調整步伐將專注ADC

浩鼎今天召開重訊記者會，宣布董事會決議以減資方式彌補虧損，將減資約新台幣13.15億元，減資比率50%，減資後實收資本額為13.15億元；浩鼎指出，截至2024年底帳載累積虧損約78.79億元，此次減資有助改善財務結構並提升淨值，研發進度不受影響。

今年4月浩鼎宣布乳癌新藥三期試驗中止，已重新調整策略。浩鼎今天召開重訊記者會表示，未來將專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）開發，並尋求臨床早期授權及全球合作機會；此案將待今年股東臨時會通過，並經主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及相關作業事宜。

浩鼎執行長王慧君今天出席重訊記者會表示，浩鼎正研發與開發次世代ADC產品和平台的授權，已有多家國內外生技公司和大藥廠，對於浩鼎開發ADC產品與平台表達興趣。

浩鼎董事長梁賡義說，過去幾年浩鼎營運虧損是事實，以往研發重心放在乳癌三期抗癌新藥是將「雞蛋放同個一籃子」，雖然當時對此新藥具高度期待，並有許多國外公司感興趣，可惜結果不如預期，因此決定調整步伐，財務上也必須做出調整。

他強調，ADC已是全球研發趨勢，浩鼎在此領域具潛力，希望看到臨床成果，前景看好。