奢華果王親民價！7-ELEVEN Fresh 六門市搶鮮開賣

秋節將近，日本正值「麝香葡萄」產季，統一超（2912）7-ELEVEN自9月1日起搶先引進山梨縣空運來台的頂級麝香葡萄。喜愛奢華果香的消費者，即日起可至全台六家7-ELEVEN Fresh門市現場選購，或透過OPENPOINT APP「i划算」平台預購頂級禮盒；9月15日起，全台近2,000家門市更限量開賣「日本山梨麝香葡萄杯」，提供消費者多元採買管道，把握產季最鮮時間品嚐麝香葡萄風味。

7-ELEVEN Fresh店型自2024年於台南首度亮相，至今全台已有六間複合超市業態門市，9月起率先超商通路在Fresh康橋、Fresh愿橋、Fresh亞萬、Fresh首府、Fresh湖美、Fresh千塘六店搶鮮開賣「日本空運麝香葡萄」，每盒規格350g、售價399元，為超商通路首發甜甜價，讓民眾就近至7-ELEVEN品嚐由山梨縣天然風土孕育出的佳果美味。

鎖定中秋頂級送禮市場，注重產地與品質的消費者可至「i划算」平台預購「空運日本山梨甲斐珍珠麝香葡萄禮盒」，嚴選源自日本傳承四代經營的廣瀨果園，限量契作生產，每串均有專屬生產編號把關品質，果粒碩大剔透、果肉飽滿香甜，並以精美木盒禮盒包裝，單串售價2,299元、雙串4,299元、四串7,999元，中秋佳節體面送禮首選。

9月15日起，全台近2,000間門市將限量推出「日本山梨麝香葡萄杯」，嚴選山梨縣在富士山純淨水源與充足日照下孕育的麝香葡萄，皮薄無籽、果肉細緻，入口帶有荔枝般清甜香氣，每杯售價99元，隨手杯設計方便即享，讓消費者走進7-ELEVEN即能輕鬆品嘗秋季最美味。