快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

安特羅腸病毒疫苗獲准製程放大 放眼東南亞市場

中央社／ 台北1日電

國光生技子公司安特羅生技宣布，委託國光潭子廠生產的安特羅腸病毒71型疫苗，向衛福部食藥署提出製程放大申請已獲核准，每批產量可放大到原有3倍以上，對於腸病毒疫苗在越南提出的藥證申請審核，及擴大產能滿足東南亞市場需求為利多。

安特羅生技今天透過新聞稿表示，腸病毒疫苗委託國光潭子細胞廠生產，基於進入東南亞市場需求，去年委託國光開始執行腸病毒疫苗製程放大作業，生產從小批量放大到大批量的三批製程放大確效批（PPQ），並完成6個月以上的產品安定性試驗，經比對確認，製程放大的腸病毒疫苗產品品質與小批次相同，安特羅在今年4月提出製程放大申請案，並於8月底獲食藥署核准。

安特羅總經理張哲瑋指出，腸病毒疫苗製程放大對申請越南藥證是一大利多，這次腸病毒疫苗製程放大順利通過，確認可符合越南藥政單位對於產能的要求，國光對於未來基於市場需求再擴大產量更具信心，也成為安特羅腸病毒疫苗進入東南亞市場的後盾。

安特羅自行開發的腸病毒71型疫苗，已由合作方越南國營公司VABIOTECH於7月18日向越南衛生部藥品管理局（Drug Administration of Vietnam, DAV）提出新藥查驗登記審核申請。再加上國光潭子廠生物反應器製程，確保年產能至少100萬劑，足以供應台灣、越南防疫需求，布局未來東南亞市場。

疫苗 腸病毒 東南亞

延伸閱讀

不只是防皮蛇 做1事還可能降低罹患失智症與心血管疾病風險

北市帶狀疱疹弱勢高風險族群 2劑疫苗全額補助

美國衛生部反疫苗 缺乏科學根據

嘉市放寬腸病毒停課標準 減輕家長照顧負擔

相關新聞

台南首批社宅入住戶簽約公證 房仲業：租金房價將下跌

台南市政府都市發展局今天起連續5天辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業。市長黃偉哲前往關心簽約程序與點交...

「社區幫」成爸媽神後援 公設預約、社區安全一指搞定

告別暑假，回歸到忙碌的正常生活，大多現代爸媽在工作、小孩日程來回奔波，還要處理各種生活瑣事，信義集團旗下的【社區幫】AP...

星巴克落腳五股洲子洋 信義房屋揭重劃區機能現況

新北市五股區過去沒有星巴克門市，在地民眾只能跨區到蘆洲、泰山才買得到，不過，8月份星巴克終於在五股開幕第一家分店，近期也...

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者...

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊...

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。