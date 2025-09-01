快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

TOYOTA Corolla Cup 2025統規賽最終站 9月27至28日決戰麗寶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
來自不同領域的 12 位 Corolla Cup 車手，自開季以來展現驚人拚勁，準備在最終站全力衝刺，爭奪最高榮耀。和泰集團提供
來自不同領域的 12 位 Corolla Cup 車手，自開季以來展現驚人拚勁，準備在最終站全力衝刺，爭奪最高榮耀。和泰集團提供

和泰汽車（2207）主辦的 TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，已經成為國內車迷瘋狂的賽車活動，將於9月27日（六）至9月28日（日）在台中麗寶國際賽車場迎來年度最終站。

歷經兩站六回合的激戰，12位來自不同領域的統規賽車手將在最終三回合爭奪年度總冠軍。賽事不僅競爭白熱化，更集結日本頂尖賽車手、加碼賽事Bonus Race、改裝車展、藝人與啦啦隊演出等多元娛樂體驗，打造台灣車迷年度必看的賽車盛事。

Corolla Cup統規賽自開辦以來，憑藉統一車輛規格與公平競技精神，賽事車輛採用Corolla Altis GR SPORT為基礎打造，讓每位參賽者都能在相同條件下展現純粹駕馭實力。12位來自不同背景的選手自開賽以來，在賽道上演驚險攻防與絕地反擊。

年度積分暫時排名為，周翼騰、程志熙、林永程、廖培鈞、謝坤廷、江世傑、楊博崴、陳柏邑、王翊帆、邱鋭、黃嘉雯、李政和。最終站三回合將決定誰能登上年度總冠軍寶座，選手將持續追分不放棄任何翻盤機會，榮耀與夢想就在此一役。

今年和泰汽車與日本頂尖車隊ROOKIE Racing展開緊密合作，從3月GR Garage林口開幕暨ROOKIE Racing海外首間據點簽約儀式、6月紐柏林24小時耐久賽直播應援派對，皆能看見雙方攜手透過賽道鍛鍊人與車，傳達「Making Ever-better Cars」的理念。

為延續這份熱情，本次賽事特別邀請日本知名賽車隊 ROOKIE Racing 五位頂尖車手豐田大輔、石浦宏明、大嶋和也、松井孝允、平川真子親臨台灣，於 9月28日帶來前所未有的精彩演出。除動態演出之外，更將舉辦Pit Walk與簽名會，粉絲能夠近距離與車手互動，留下珍貴的回憶。

更令人振奮的是，ROOKIE Racing特地將兩台征戰國際舞台的賽車運送來台—紐柏林 TG-RR #109 GR Yaris與GR Yaris Rally2，並規劃多項精彩演出，近距離呈現世界級賽車的震撼。

此外，特別安排「統規賽加碼賽事Bonus Race」，由統規賽車手與ROOKIE Racing車手同場進行友誼賽，跨國車手較勁點燃賽事高潮，成為最終站不容錯過的亮點之一。

最終站除了緊張刺激的賽道對決，還結合高規格的音樂舞台，現場將邀請全能唱跳歌手鼓鼓 呂思緯、實力創作歌手蕭秉治，以及充滿活力的LuxyGirls美式啦啦隊共同應援。

GR Yaris Rally2 也將於活動現場帥氣登場。和泰集團提供
GR Yaris Rally2 也將於活動現場帥氣登場。和泰集團提供
Corolla Cup 2025統規賽最終站賽事9/27(六)、9/28(日)熱力登場，結合賽車、音樂與互動體驗，打造最具話題的賽道盛會。和泰集團提供
Corolla Cup 2025統規賽最終站賽事9/27(六)、9/28(日)熱力登場，結合賽車、音樂與互動體驗，打造最具話題的賽道盛會。和泰集團提供
紐柏林 TG-RR #109 GR Yaris 即將登台帶來精彩演出。和泰集團提供
紐柏林 TG-RR #109 GR Yaris 即將登台帶來精彩演出。和泰集團提供

車手 日本 柏林

延伸閱讀

8月台灣車市銷售趕進度失敗 貨物稅減徵何時上路大家都再等

王者歸來！秦錫鈞 TDGP R4 稱霸麗寶賽道 銀霧車隊年度總積分穩居前三

澳洲人更愛Toyota Land Cruiser！銷量甚至超越日本市場

影／第三代Toyota Sienta原廠改裝露營車！還有移動辦公室

相關新聞

台南首批社宅入住戶簽約公證 房仲業：租金房價將下跌

台南市政府都市發展局今天起連續5天辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業。市長黃偉哲前往關心簽約程序與點交...

「社區幫」成爸媽神後援 公設預約、社區安全一指搞定

告別暑假，回歸到忙碌的正常生活，大多現代爸媽在工作、小孩日程來回奔波，還要處理各種生活瑣事，信義集團旗下的【社區幫】AP...

星巴克落腳五股洲子洋 信義房屋揭重劃區機能現況

新北市五股區過去沒有星巴克門市，在地民眾只能跨區到蘆洲、泰山才買得到，不過，8月份星巴克終於在五股開幕第一家分店，近期也...

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者...

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊...

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。