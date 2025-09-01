TOYOTA Corolla Cup 2025統規賽最終站 9月27至28日決戰麗寶

和泰汽車（2207）主辦的 TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，已經成為國內車迷瘋狂的賽車活動，將於9月27日（六）至9月28日（日）在台中麗寶國際賽車場迎來年度最終站。

歷經兩站六回合的激戰，12位來自不同領域的統規賽車手將在最終三回合爭奪年度總冠軍。賽事不僅競爭白熱化，更集結日本頂尖賽車手、加碼賽事Bonus Race、改裝車展、藝人與啦啦隊演出等多元娛樂體驗，打造台灣車迷年度必看的賽車盛事。

Corolla Cup統規賽自開辦以來，憑藉統一車輛規格與公平競技精神，賽事車輛採用Corolla Altis GR SPORT為基礎打造，讓每位參賽者都能在相同條件下展現純粹駕馭實力。12位來自不同背景的選手自開賽以來，在賽道上演驚險攻防與絕地反擊。

年度積分暫時排名為，周翼騰、程志熙、林永程、廖培鈞、謝坤廷、江世傑、楊博崴、陳柏邑、王翊帆、邱鋭、黃嘉雯、李政和。最終站三回合將決定誰能登上年度總冠軍寶座，選手將持續追分不放棄任何翻盤機會，榮耀與夢想就在此一役。

今年和泰汽車與日本頂尖車隊ROOKIE Racing展開緊密合作，從3月GR Garage林口開幕暨ROOKIE Racing海外首間據點簽約儀式、6月紐柏林24小時耐久賽直播應援派對，皆能看見雙方攜手透過賽道鍛鍊人與車，傳達「Making Ever-better Cars」的理念。

為延續這份熱情，本次賽事特別邀請日本知名賽車隊 ROOKIE Racing 五位頂尖車手豐田大輔、石浦宏明、大嶋和也、松井孝允、平川真子親臨台灣，於 9月28日帶來前所未有的精彩演出。除動態演出之外，更將舉辦Pit Walk與簽名會，粉絲能夠近距離與車手互動，留下珍貴的回憶。

更令人振奮的是，ROOKIE Racing特地將兩台征戰國際舞台的賽車運送來台—紐柏林 TG-RR #109 GR Yaris與GR Yaris Rally2，並規劃多項精彩演出，近距離呈現世界級賽車的震撼。

此外，特別安排「統規賽加碼賽事Bonus Race」，由統規賽車手與ROOKIE Racing車手同場進行友誼賽，跨國車手較勁點燃賽事高潮，成為最終站不容錯過的亮點之一。