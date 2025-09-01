台南首批社宅入住戶簽約公證 房仲業：租金房價將下跌

台南市政府都市發展局今天起連續5天辦理永康區「宜居成功」社會住宅首批入住戶簽約公證作業。市長黃偉哲前往關心簽約程序與點交動線安排、恭喜將搬進社宅市民「終於有安心又舒適新家」。

雖這批社宅只有103戶，房仲業者認為，這是台南房地產租售交易價格下滑的開始。因為台南目前已經規劃興建超過1萬戶，加上政府的打房政策，下半季租金與成屋交易價格已有下跌趨勢。

都發局說，「宜居成功」社宅總招租戶數103戶，自今年3月開放申請、6月完成電腦公開抽籤正備取名單。首批簽約戶數75戶，將自9月16日起分批入住。此外，為方便搬家準備住戶可於入住前5日提前點交。

黃偉哲表示，今年是台南市社宅成果重要的一年，「宜居成功」地點鄰近大灣交流道，周邊擁有從國小到高中的完整學區，尤其租金非常親民，因此非常搶手，光是登記抽籤的就有2500多人。

市府包括規畫中的社會住宅截至8月達11188戶，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」為首波完工且同步受理招租的案場，兩案合計178戶，宣告台南社宅邁入營運階段。

都發局提醒承租戶務必依都發局通知時間到場辦理簽約公證與後續點交，避免錯失入住機會。申請人如有簽約公證點交問題，可電都市住宅科洽詢(06)3901347。