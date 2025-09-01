國泰航空會員專屬優惠 全球53個航點滿額折1,000元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空會員專屬優惠，全球53個航點滿額折TWD1,000。國泰航空提供
國泰航空會員專屬優惠，全球53個航點滿額折TWD1,000。國泰航空提供

國泰航空持續為旅客提供靈活便利的出行選擇，即日起至2025年9月14日，國泰航空的國泰會員於官網訂票，單筆訂位滿TWD20,000或以上（不含附加費和稅金），輸入優惠編號 FLYCX1000 預訂台北或高雄出發至指定航點來回機票，即可享 TWD1,000 專屬折扣優惠。

國泰航空以香港為樞紐，提供便捷銜接全球的航班服務，無論是歐洲的古城漫步、紐澳的自然風光、北美的都市體驗，還是東南亞與南亞的熱帶度假景點，讓行程自由掌握。

今年6月，國泰航空及香港快運正式達成全球100個客運航點的里程碑，航線遍及歐洲、紐澳、北美、中國大陸、東南亞、南亞、中東及非洲等多個熱門目的地，讓旅客輕鬆暢遊世界，行程自由掌控。此波優惠編號FLYCX1000每日10點開放，每日限額30筆，優惠共涵蓋53個精選航點，旅客不僅能以優惠票價暢遊全球指定航點，還可利用國泰航空每天由台灣往返香港多達17班的航班，充分發揮香港作為國際航空樞紐的優勢，輕鬆連結全球百大航點。

旅客可選擇在香港中途停留，細味這座充滿動感與文化魅力的城市。一張機票即可暢遊兩地，從倫敦感受歷史古蹟與現代建築的完美融合、雪梨探索藝術與文化地標；到杜拜體驗奢華城市與沙漠風情、洛杉磯漫步星光熠熠的街頭，讓旅程充滿多元驚喜。

