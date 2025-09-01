華信航空總經理莊明哲 1日起正式接任

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空總經理莊明哲接任。華信提供
華信航空於日前召開臨時董事會，會中通過莊明哲出任華信航空總經理，並於1日由華信航空董事長陳大鈞主持總經理布達儀式。

莊明哲先生畢業於淡江大學航空工程學系，並於法國土魯斯商學院取得航空管理碩士學位，亦具備美國GE六標準差黑帶流程改善專業背景。自加入華航集團以來，歷練涵蓋飛航安全管理、機務工程及維修管理等領域，累積深厚的專業實務與跨領域經驗。

職涯歷程中，莊總經理先後服務於華航企安室、台灣虎航航安室、華信航空安管室，並歷任華航總工程師、修護工廠場站部經理及協理等職務。於華航集團服務逾二十年，橫跨安全、機務與航務等航空營運核心領域，兼具完整學術資歷與豐富專業經驗。自2025年9月1日起，莊明哲先生正式接任華信航空總經理。

