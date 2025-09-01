崇越多角化經營 全越營運台中豐原運動中心開幕
崇越科技多角化經營，旗下全越運動受台中市政府委託營運的台中市豐原國民暨兒童運動中心今天開幕，全越打造從青少年到銀髮族的「全齡共享」運動樂園，為台中山城地區規模最大的運動中心。
豐原國民暨兒童運動中心今天開幕典禮，包括台中市長盧秀燕、中華職棒球星張泰山出席。
豐原國民暨兒童運動中心興建金額新台幣6.2億元，其中為改善區域交通，爭取交通部計畫於運動中心興建地下3層停車場，補助經費7000萬元，其餘5.5億元由台中市府自籌經費。
全越運動投資5000萬元於運動中心升級各項設施，包括引進日本「B.M.L.T.初動負荷訓練」系統，此設備被譽為日本球星鈴木一朗的秘密武器，能強化核心穩定、預防運動傷害，對專業運動選手或需保持柔軟度的銀髮族皆有助益。
全越運動為崇越集團旗下子公司，主要營業項目包含運動場館經營管理、XPORTS運動學院、運動器材代理、運動活動舉辦等。全越運動目前已完成8座公營運動場館，以及2座自營運動健康管理中心的整建與經營。
