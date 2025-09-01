快訊

「社區幫」成爸媽神後援 公設預約、社區安全一指搞定

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
【社區幫】APP包含從繳交管理費、領取包裹，到公告查閱、以及開學後可能常常用到的公共設施預約、社區安全確認都可協助。（圖:信義房屋提供）
告別暑假，回歸到忙碌的正常生活，大多現代爸媽在工作、小孩日程來回奔波，還要處理各種生活瑣事，信義集團旗下的【社區幫】APP就像隨身後援，讓爸媽只需動動手指，就能輕鬆處理社區與生活需求，包含從繳交管理費、領取包裹，到公告查閱、以及開學後可能常常用到的公共設施預約，以及社區安全確認，所有流程一站完成，讓時間緊湊的開學季更從容。

以公設預約為例，部分社區的閱覽室開放孩子完成作業或家教進行，家長往往需要事先登記、安排時段，【社區幫】APP提供即時預約與查詢，避免重複登記或遺漏造成困擾，也幫助管委會精準掌握使用狀況，化解以往人工作業的疏漏。對家長來說，這項功能能協助妥善規劃課後時間，確保孩子的學習空間井然有序。

安全則是開學季另一大關鍵。隨著社區人流、孩童出入頻率增加，則可運用【社區幫】APP的巡邏系統，增加或修改設定巡邏點。不僅提升社區的巡邏效率，也讓社區管理單位在安全維護上再升級。

【社區幫】APP不僅是管理工具，也期望提供住戶更便利的社區生活，家戶幫提供包含旅遊娛樂、居家生活、能源交通、生活金融、管委專區、地方創生等六大類別優惠，像是廠商針對開學季推出檯燈優惠，家長可利用機會為孩子添購護眼燈具，而對於準時繳交管理費的住戶，好康幫也提供額外回饋，讓日常庶務也能累積生活小確幸。同時，特約商店更可查詢住家周邊10公里內的店家優惠，不但支持在地機能，也提供住戶更便利的社區生活。

【社區幫】APP申請流程簡便，有專人教學與客服支援，從後台操作到功能應用，皆有完整指引，協助社區順利導入數位服務。【社區幫】APP從家庭日常到社區營運，在這個開學季，化身爸媽與社區的神後援，既能解決日常事務，也為孩子們的成長環境加上一道貼心守護。

更多資訊可至《社區幫》官方網站：（https://www.localbond.tw/

下載APP

