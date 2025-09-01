星巴克落腳五股洲子洋 信義房屋揭重劃區機能現況

新北市五股區過去沒有星巴克門市，在地民眾只能跨區到蘆洲、泰山才買得到，不過，8月份星巴克終於在五股開幕第一家分店，近期也有銀行、連鎖鍋貼、火鍋店陸續進駐開幕洲子洋，顯示隨著人口進駐，生活機能也有所提升。

無獨有偶的是，討論多年的五泰輕軌可行性研究案獲中央核定，綜合規劃也於8月第三度送審，新北市府表示，中央核定後希望拚7年內完工，若完工通車，五股區將有五個站點，可連接三重、蘆洲、泰山，並可轉乘捷運環狀線北環段、蘆洲線、機場捷運，讓在地生活便利度更上一層樓。

信義房屋五股店專案經理吳宗翰表示，6月開幕的火鍋店，主打現撈泰國蝦、螃蟹吃到飽，雖屬中高價位，但開幕至今近3個月生意都不錯，加上星巴克開幕，顯示了在地消費力；而星巴克隔壁就是小北百貨，越來越多店家進駐洲子洋，象徵重劃區機能不斷在成長，是在地居民、潛在買方樂見的。

不過，吳宗翰表示，五股房市最大的利多，仍在於「房價CP值」，在地主力產品為屋齡10年內新古屋或新成屋，2房含車位總價可控制在1,300萬以內，對於有預算考量的情侶、夫妻有吸引力，兩人入住可一同負擔房貸，所以，大約有7至8成買方，都是從外區如三重、泰山、蘆洲、新莊買進五股的剛需族群；此外，也有一部分是換屋族，考量五股房價較親民，將外區房子出售「小換大」、「舊換新」。

吳宗翰表示，今年以來房市景氣清淡，但相對來說，市場上待售的物件確實也比較多，對買方來說，此時看屋可以看到更多的物件，選擇比較多，且價格上約有1至2成議價空間，也不太會出現前幾年「出價需比實價登錄還高」，否則根本買不到房的現象，建議有剛性需求者，不妨適時把握。