說走就走「短旅行」正夯 台灣大東南亞、日韓漫遊優惠齊發

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

短天數、說走就走「短旅行」成台灣人新選擇，除了日本、韓國，距離近且CP值高的東南亞成為熱門旅遊熱點，根據交通部觀光署統計，2025年1至5月台灣人出國旅行地，日本占比高達35.8%，韓國居第3，越南、泰國等東南亞國家穩居10大熱門出境國。

迎接10月將至中秋節和國慶連假旅遊熱潮，台灣大哥大（3045）即日起推出全新「東南亞無限流量計日型」漫遊優惠，涵蓋新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓與柬埔寨等熱門國家，每日最低只要129元（原價199元），享無限流量上網吃到飽，有提供5至30日不等的彈性天數選擇。

看準日韓旅遊熱潮不減，台灣大哥大「日韓原號漫遊」優惠好評延長至今年11月30日，原價199元的，日本地區優惠每日149元，韓國每日129元，就能享受便捷、穩定的原號上網吃到飽體驗。

此外，台灣大也提供「日韓預付卡漫遊通」方案，每日最低僅88元起。此方案不限台灣大哥大的用戶申辦，支援eSIM免換卡、即開即用，特別適合臨時規劃快閃行程的旅客，日本方案提供3日299元、5日479元、6日579元等選擇，韓國則有5日445元與8日699元的選項。

