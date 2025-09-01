電商啟動99購物節 開學、中秋促銷開始

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商啟動99購物節檔期，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，近期強勁買氣主要來自於開學季的消費需求，今年學生與家長們更重視「高效學習」與「健康防護」。

根據站上數據顯示，在開學季的採買熱潮中，各類商品買氣顯著成長，其中「筆電」銷額相較上月同期增加超過30%，同時護眼產品也大受歡迎，「護眼檯燈」銷量較上月飆升逾50%；而能提供久坐支撐的「人體工學椅」買氣同步提升，銷量月增18%。

這不僅反映出3C設備的使用需求，也凸顯了學生與家長們對於長時間學習下，如何兼顧視力與姿勢健康的重視。在開學季的消費需求下，PChome 24h購物即日起至9月12日盛大開跑「99購物節」活動，集結居家、生活、3C、家電等豐富選品，祭出「每日限量特殺爆品」、還有「天天雙品牌品類日」輪番登場。

富邦媒momo購物網宣布《99狂購節》首波暖身慶9月1日至9月8日登場，主打「9.9限定雙回饋」，天天最高可搶999 mo幣、下單就抽最新iPhone、滿額再送限量品牌好禮。活動期間還有「雙品類日」輪番開跑，指定品類最低3折起，提前引爆下半年消費買氣。momo購物也指出，中秋將近，月餅預購買氣提前升溫，今年熱銷趨勢以老字號餅鋪、星級飯店禮盒及創新人氣口味最受青睞，整體銷量較上月激增逾200%、年成長超過五成，今年中秋檔期買氣明顯比往年更火熱。

