預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者無合法證照、施工瑕疵擺爛等。消保官也提醒消費者，裝潢簽約前務必採室內裝修相關定型化契約簽訂合約，並慎選業者。

新竹縣消保官辦公室指出，近來接獲多起申訴案件，有消費者是透過網路搜尋，找到網路評價良好，號稱合法登記的室內設計公司簽約裝修，但業者報價單無細項和使用材質，工程進行中還巧立名目超收工程款，故意拖延工期，對施工瑕疵更是擺爛不處理。

其中有消費者檢舉簽約的室內設計公司沒有合法執業資格及相關證照，卻於案中負責主要設計指導、工程協調、現場監工等業務。消保官辦公室接獲申訴後，已會同縣府工務處前往稽查，由於該公司室內裝修業登記證已逾期也未依規聘任專業技術人員，國土署已依違反建築物室內裝修管理辦法第35條，予以警告。

消保官指出，後來因業者變更事業項目及公司名稱，目前主管機關正依相關規定辦理中。另被檢舉無照的業者，工務處也依建築物室內裝修管理辦法第9條及第10條規定，要求業者檢附相關證明文件提出書面說明。

新竹縣消保官陳雅芳表示，依照建築法及建築物室內裝修管理辦法規定，建築物室內裝修應由經內政部登記許可之室內裝修從業者辦理，並依其業務範圍及責任執行業務，未領得登記證者，不得執行室內裝修業務。違反可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

陳雅芳提醒，裝修費用動輒上百萬、上千萬元，為確保自己的權益，建議民眾裝潢簽約前可至內政部「全國建築管理資訊系統入口網」查詢確認業者是否為合法設立之公司，簽約前仔細審閱合約，確認合約內容、了解付款方式、保固條款、驗收標準等。