快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，由農業部長陳駿季（右六）、南市副市長葉澤山（左六）、花創中心主任戴廷恩（右五）等人揭牌，未來將以3大面向升級為優先，包含服務升級、創新升級及空間升級等方式支持業者，同時深化產官學研等合作。記者萬于甄／攝影
農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，由農業部長陳駿季（右六）、南市副市長葉澤山（左六）、花創中心主任戴廷恩（右五）等人揭牌，未來將以3大面向升級為優先，包含服務升級、創新升級及空間升級等方式支持業者，同時深化產官學研等合作。記者萬于甄／攝影

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊，農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，農業部長陳駿季表示，將統整各項資源，加速台灣花卉產業升級轉型，讓世界看見台灣花卉之美。

陳駿季表示，花卉創新園區研究發展中心（花創中心）揭牌成立是農業部對花卉產業實現承諾的日子，也是未來花卉產業邁向下一階段的重要里程碑；花創中心是直屬農業部的四級機構，從今年初籌備迄今，短短花了7個月時間，但背後有許多人協助。

他強調，花創中心除導入一站式整合機制外，未來將以3大面向升級為優先，包含服務升級、創新升級及空間升級等方式支持業者，同時深化產官學研合作，加速銜接技術研究單位與產業應用，讓花卉研究系統性整合，建構更具國際競爭力花卉科技產業聚落。

台灣蘭花生物科技園區理事長戴成文也說，期待了這麼多年，蘭花園區總算擁有直屬機關，獲得農業部最大的力量支持，相當感謝政府的幫忙。

立委陳亭妃則提到，面對關稅問題，台灣蝴蝶蘭產業一定要在美國找到基地，讓花卉產業與能量可落地美國，破除關稅競爭壓力，尤其，台灣蝴蝶蘭銷美主要競爭對手是荷蘭，荷蘭關稅又比台灣低，但台灣蝴蝶蘭條件與品質相較荷蘭優質，相信在花創中心協助下，未來能讓台灣花卉在國際市場綻放。

市議員王宣貿表示，後壁蘭花園區今天正式升格為花卉園區，期盼未來不僅能協助業者發展，更能結合觀光與教育，帶動地方產業升級與人潮，同時也將持續監督市府盡速完成用地變更，讓園區多元發展，成為後壁的亮點之一。

台灣蘭花生物科技園區設立迄今已逾20年，成功奠定台灣蘭花產業國際聲望，不過園區多年來也面臨設施老化、生產空間飽和等瓶頸，因此，農業部前年正式接管蘭花園區，今年2月提報花卉產業創新園區中長程公共建設計畫，花創中心今揭牌成立，將承擔提升台灣花卉產業與促進永續發展關鍵角色。

農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，農業部長陳駿季（右）強調，將統整各項資源，加速台灣花卉產業升級轉型，讓世界看見台灣花卉之美。記者萬于甄／攝影
農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，農業部長陳駿季（右）強調，將統整各項資源，加速台灣花卉產業升級轉型，讓世界看見台灣花卉之美。記者萬于甄／攝影
農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，將承擔提升台灣花卉產業與促進永續發展的關鍵角色。圖為示意圖。圖／本報系資料照
農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，將承擔提升台灣花卉產業與促進永續發展的關鍵角色。圖為示意圖。圖／本報系資料照

蝴蝶 荷蘭 農業部

延伸閱讀

超思案三人起訴 陳駿季：引以為戒 農產缺口不再專案進口

超思案「檢認定無不法」 陳駿季：檢調證明清白對同仁是好事

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

相關新聞

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者...

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊...

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減...

搶攻開學商機 7-ELEVEN 掌握百元經濟學、推三大實惠消費攻略

搶攻開學商機，統一超（2912）7-ELEVEN即日起為各位家長、外宿學子準備好三大優惠攻略，推出包含鮮食零食增量提案、...

揚秦代理「檳城煎蕊」登台！SOGO 忠孝館首店開幕掀南洋美食熱潮

揚秦（2755）旗下代理品牌「檳城煎蕊」首家門市於1日在遠東SOGO百貨台北忠孝館美食街熱鬧開幕，揚秦表示，「檳城煎蕊」...

早餐店賣冰、火鍋店賣麵你會買單嗎？餐飲集團新品牌搶商機大混戰

餐飲股新品牌第3季大爆發！ 各大餐飲集團密集出招，展現跨業態搶市的氣勢。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）1日宣布代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。