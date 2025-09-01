農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊，農業部今在台南後壁成立花卉創新園區研究發展中心，農業部長陳駿季表示，將統整各項資源，加速台灣花卉產業升級轉型，讓世界看見台灣花卉之美。

陳駿季表示，花卉創新園區研究發展中心（花創中心）揭牌成立是農業部對花卉產業實現承諾的日子，也是未來花卉產業邁向下一階段的重要里程碑；花創中心是直屬農業部的四級機構，從今年初籌備迄今，短短花了7個月時間，但背後有許多人協助。

他強調，花創中心除導入一站式整合機制外，未來將以3大面向升級為優先，包含服務升級、創新升級及空間升級等方式支持業者，同時深化產官學研合作，加速銜接技術研究單位與產業應用，讓花卉研究系統性整合，建構更具國際競爭力花卉科技產業聚落。

台灣蘭花生物科技園區理事長戴成文也說，期待了這麼多年，蘭花園區總算擁有直屬機關，獲得農業部最大的力量支持，相當感謝政府的幫忙。

立委陳亭妃則提到，面對關稅問題，台灣蝴蝶蘭產業一定要在美國找到基地，讓花卉產業與能量可落地美國，破除關稅競爭壓力，尤其，台灣蝴蝶蘭銷美主要競爭對手是荷蘭，荷蘭關稅又比台灣低，但台灣蝴蝶蘭條件與品質相較荷蘭優質，相信在花創中心協助下，未來能讓台灣花卉在國際市場綻放。

市議員王宣貿表示，後壁蘭花園區今天正式升格為花卉園區，期盼未來不僅能協助業者發展，更能結合觀光與教育，帶動地方產業升級與人潮，同時也將持續監督市府盡速完成用地變更，讓園區多元發展，成為後壁的亮點之一。