台灣蘭花生技園區升級花創中心 一站式拚國際競爭

中央社／ 台南1日電

農業部花卉創新園區研究發展中心（簡稱花創中心）今天揭牌成立，統整原台灣蘭花生物科技園區與農業試驗所花卉試驗分所資源，加速協助推動花卉產業現代化與國際化腳步。

農業部長陳駿季上午出席花創中心揭牌儀式致詞表示，台灣花卉產業具國際競爭力，但面對荷蘭、日本、中國及越南等國家技術與品牌優勢，台灣花卉產業須透過政策引導與創新科技加速升級轉型。

陳駿季表示，花創中心是直屬農業部的四級機構，統整蘭花園區及農業試驗所花卉試驗分所資源，將整合產業研發、技術驗證、產業服務與園區經營等功能，強化從育種、生產、採後處理、冷鏈物流到行銷的全鏈結技術支援，協助業者提升整體生產效率與品質穩定性。

他說，花創中心核心定位為「以產業需求為導向，以研發帶動產業發展」，導入一站式整合機制，透過服務、創新、空間升級方式來支持業者，並深化產官學研合作，加速研究單位技術成果落地應用，逐步建構具國際競爭力花卉科技產業聚落。

農業部提供資料指出，台灣蘭花生物科技園區自民國92年起規劃設立，迄今已逾20年，成功奠定台灣蘭花產業國際聲望；但隨著全球市場快速變動，以種苗為核心的競爭優勢逐漸式微，園區也面臨設施老化、生產空間飽和等瓶頸。

農業部指出，農業部於112年正式接管蘭花園區後，評估未來發展藍圖，並於今年2月提報花卉產業創新園區中長程公共建設計畫，獲行政院原則同意推動，並成立花創中心，期許成為台灣現代園藝科技旗艦基地，承擔提升台灣花卉產業與促進永續發展關鍵角色。

