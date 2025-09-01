上緯跨入航太複材 盼打造台灣製人形機器人

快訊

中央社／ 台北1日電

上緯投控今天表示，將跨領域布局智慧機器人及航太複合材料，旗下上緯智聯將專注自有品牌機器人研發、生產與銷售，並攜手其他子公司提供非金屬零組件，強化整體供應鏈。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，透過資源重組與新創布局，逐步實現從材料科技跨足智慧機器人與航太產業的目標，將以最快速度組建台灣在地供應鏈，打造台灣製人形機器人，為產業注入全新能量。

上緯投控今天召開股東臨時會，決議處分子公司Swancor（Samoa）所持有的上緯新材部分股權，並修訂章程新增副董事長職務；將有效活化資源，優化投資組合，加速跨領域產業布局與轉型。

上緯投控規劃，明年第1季前打造200至400坪機器人展示與教育空間，以實體機器人展示推動產業交流與應用面開發，並規劃未來3至5年投入新台幣6至10億元。

航太複材部分，上緯投控說明，今年新設的艾若颯航太科技已於8月開始營運，專注航太複合材料與機器人相關零部件整合，今年營收可望達3500至3700萬元，並將有盈餘。

