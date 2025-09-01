快訊

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣8月車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台。圖／和泰車提供
台灣8月車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台。圖／和泰車提供

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減17%，年增0.2%。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於8月合計登錄11914台，為歷年同月新高，市占率40.4%，為近15年同月新高，持續連霸非豪華及豪華車銷售冠軍。

和泰車表示，TOYOTA於8月表現出色，販賣台數達9301台，市占率達31.6%，持續鞏固非豪華品牌轎車及休旅車雙寶座；LEXUS在8月登錄2613台，年增64.8%，高級車市場占有率35.0%，為高級車市場排名第一。

和泰車表示，由於貨物稅減免直至接近月底才定案，2025年8月份台灣高級車市場整體的觀望氣氛仍舊濃厚，月登錄量雖與去年同期相當，但主要因去年民俗月自8月4日開始所致。

對於9月預估，和泰車則表示，總市場約3萬台，而本牌TOYOTA與LEXUS約10800台，市占率36%，9月雖適逢民俗月，惟預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年先前因稅務議題觀望之民眾購車，預估9月總市場30000台，高於8月台數。

