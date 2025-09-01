民俗月與關稅變數 8月新車掛牌跌破3萬輛估9月回穩

快訊

中央社／ 台北1日電

8月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，8月掛牌數跌破3萬輛至2萬9460輛，較原先預估3.4萬輛大減，主要是8月下旬進入民俗月，加上關稅議題未明朗，貨物稅修正仍待生效日確定。展望9月，車界人士評估新車掛牌數約3萬輛。

車界人士評估，9月雖逢民俗月，不過預期政府將推出貨物稅相關購車補助，今年先前因稅務議題觀望的民眾購車意願可望提升，預估9月新車掛牌數可高於8月。

根據統計資料，8月台灣新車掛牌2萬9460輛，較7月3萬5483輛下滑17%，仍較2024年同期2萬9403輛微增0.2%。

累計今年前8月台灣新車總市場領牌數26萬3910輛，較去年同期30萬7584輛下滑14.2%。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌8月合計登錄數1萬1914輛，創歷年8月新高，超越2017年8月的1萬1875輛，市占率40.4%，是近15年同期新高，其中TOYOTA在8月登錄9301輛，市占率31.6%，創近15年來同期新高。

和泰車評估，9月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.08萬輛，市占率估約36%。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，8月共交付180輛新車，今年前8月累計交付2334輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車9455輛。

觀察進口車，根據統計，8月進口車登錄數1萬4392輛，月減9.6%，年減3.6%，市占率續降至5成以下，不過升至48.9%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）8月掛牌數1977輛，單月進口車排名躍居第3、高級進口車款排名提升至第2，整體品牌車排名躍居第3。

觀察高級車市況，根據統計，8月台灣高級車市場總登錄數7472輛，月減7.4%，較去年同期微增1.6%，單月市占率升至25.4%。

業者分析，由於貨物稅減免直至接近8月底才定案，8月份台灣高級車市場整體觀望氣氛仍濃厚，儘管8月高級車登錄數量與去年同期相當，主要也是去年民俗月自8月上旬開始。

