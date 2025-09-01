搶攻開學商機 7-ELEVEN 掌握百元經濟學、推三大實惠消費攻略

搶攻開學商機，統一超（2912）7-ELEVEN即日起為各位家長、外宿學子準備好三大優惠攻略，推出包含鮮食零食增量提案、鮮乳日用品優惠以及線上線下咖啡茶飲組合實惠價，發揮百元鈔票最大化價值，讓開學做準備也能精省荷包，預計帶動話題與整體業績成長逾一成。

7-ELEVEN即日起至9月30日推出「重量級饗宴」主題專案，整合鮮食、甜點、零食、IP玩偶等多款商品，將大尺寸話題商品再進化。在鮮食與甜點部分9月3日至9月16日限時推出為期兩週的鮮食加量活動，共有超過20款商品提升10%至30%份量，並有指定商品任選第二件現折10元優惠，以XL、2XL、3XL三大級距呈現多款人氣餐點。

3XL主打份量與口感兼具，包括全新「極饗-真飽燒肉拌麵」、豪華海陸餡料的「海鮮大醬新極大飯糰」、還有經典熱銷的「七顆愛的巧克力捲」、「日式雞蛋沙拉三明治」、「OH~嚕嚕串糰子(米血糕風味)」、「QQ卡士達半月燒」、「世界的山將夢幻雞翅」、日本人氣燒肉專門店監製的「牛角牛豚燒肉大盛」均推出放大或增量版本。

2XL系列則以冷凍及冷藏吊掛微波即食的鹹食為主，御料小館「爆炒滷雞胗」、「美式香辣雞丁」、「美式經典紐奧良烤雞翅」、「韓式洋釀炸雞」等四款系列商品皆份量升級，還有牛五花與飯量加20%的「HOMEAL重量級日式牛丼」。而想嘗鮮又輕鬆飽足，XL級的「加油添醋拌拌麵」則帶來福州乾麵風味、花椒辣渣與香醋包打造鹹香麻爽。多項主食、配菜、甜點讓學子們省荷包！

宿舍必備開趴、追劇零食泡麵則是推出「77乳加經典放大版」10入裝、「韓國Real Price奶蒜風味蝦片 辣味玉米片」「Mykuali檳城白咖哩風味碗麵」、「新加坡KOKA杯麵」、「印尼韓式小雞麵720g」、「Peyoung 超大醬燒激辛半半炒麵」等特色新品，新奇口味與胃口一次大滿足，指定商品9月30日前2件8折、3件77折；還有10款比臉大3倍的迪士尼、三麗鷗20吋巨型絨毛玩偶預購，陪伴外宿學子不孤單。

迎接開學季到來，CITY系列於9月3日起至9月16日推出多重優惠活動，包含CITY TEA奶蓋小葉紅茶/奶蓋梔子花青茶任2杯99元(原價每杯70元)；CITY TEA指定水果系列冰沙(楊枝甘露/懷舊鳳梨冰/多肉葡萄冰沙)任2杯99元(原價每杯85元)。「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」推出情人果椰果系列茶飲新品，夏日新品上市2杯150元(原價每杯99元)。線上OPENPOINT行動隨時取於9月2日至9月11日推出CITY系列「開學補給站」活動，人氣商品西西里風檸檬氣泡、特大杯美式、拿鐵及珍珠飲品、現萃茶冰淇淋紅茶等。