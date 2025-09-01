揚秦代理「檳城煎蕊」登台！SOGO 忠孝館首店開幕掀南洋美食熱潮

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦董事長卓靖倫(左一)表示，揚秦今年簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十九年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣。記者嚴雅芳/攝影
揚秦董事長卓靖倫(左一)表示，揚秦今年簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十九年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣。記者嚴雅芳/攝影

揚秦（2755）旗下代理品牌「檳城煎蕊」首家門市於1日在遠東SOGO百貨台北忠孝館美食街熱鬧開幕，揚秦表示，「檳城煎蕊」是來自馬來西亞檳城的街邊小吃，品牌從甜點攤車起家，成立已近九十年，至今門市已擴及馬來西亞各城市的百貨商圈，進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO百貨忠孝店，將檳城正宗美食呈現給台灣大眾。

揚秦董事長卓靖倫表示，揚秦今年簽訂品牌代理，引進馬來西亞具有八十九年歷史的知名餐飲品牌「檳城煎蕊」來到台灣，檳城煎蕊創立於西元1936年，由馬來西亞檳城街邊的「檳榔律馳名潮州煎蕊」甜點攤車起家，傳承至今已成為馬來西亞最具代表性的餐飲品牌之一，「檳城煎蕊」也將成為揚秦旗下第五個美食品牌，該品牌在台灣的第一家門市從SOGO百貨忠孝店出發，未來也將持續進駐高人流的百貨商圈，擴大揚秦發展多品牌的美食版圖。

卓靖倫指出，檳城美食被當地居民稱為「馬來西亞最美味的佳餚」，其地位猶如台南是台灣的「街頭美食之都」一般。品牌最具特色的「煎蕊」是馬來西亞傳統甜點冰品，是以刨冰加上溶入斑蘭葉汁的粉條和紅豆等食材，再淋上椰奶和祖傳三代的秘製糖漿，其中香氣獨特的「斑蘭葉」素有東南亞香料之王的美稱，是南洋風味料理必備。檳城煎蕊不僅是檳城當地最具代表性的小吃，更是旅遊時不容錯過的排隊美食，將檳城飲食文化原汁原味在台灣重現。

台灣首家門市推出的檳城三寶，含括正宗的「檳城招牌煎蕊」、「檳城白咖哩海鮮麵」及「檳城水果羅惹」三項餐點，融合了主食、小吃與冰品的馬來西亞風味餐，除次之外，菜單中還有「檳城蝦麵」、「粿條湯」、「板麵」等精選檳城美食。卓靖倫表示，「檳城煎蕊」品牌是以馬來西亞道地美食為定位，將承載檳城人數個年代的經典美食，呈現給台灣大眾。

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者...

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季:讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊...

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減...

搶攻開學商機 7-ELEVEN 掌握百元經濟學、推三大實惠消費攻略

搶攻開學商機，統一超（2912）7-ELEVEN即日起為各位家長、外宿學子準備好三大優惠攻略，推出包含鮮食零食增量提案、...

揚秦(2755)旗下代理品牌「檳城煎蕊」首家門市於1日在遠東SOGO百貨台北忠孝館美食街熱鬧開幕,揚秦表示,「檳城煎蕊」...

早餐店賣冰、火鍋店賣麵你會買單嗎?餐飲集團新品牌搶商機大混戰

餐飲股新品牌第3季大爆發！ 各大餐飲集團密集出招，展現跨業態搶市的氣勢。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）1日宣布代...

