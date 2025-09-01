快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

早餐店賣冰、火鍋店賣麵你會買單嗎？餐飲集團新品牌搶商機大混戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦董事長卓靖倫(左)表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。記者嚴雅芳/攝影
揚秦董事長卓靖倫(左)表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。記者嚴雅芳/攝影

餐飲股新品牌第3季大爆發！ 各大餐飲集團密集出招，展現跨業態搶市的氣勢。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）1日宣布代理馬來西亞近九十年歷史的甜品品牌「檳城煎蕊」，首店進駐SOGO台北忠孝館，正式跨足異國甜品市場；火鍋起家的築間（7723）近日亦發表首個中式餐飲品牌「麟德殿牛肉麵」，鎖定年產值逾50億元的牛肉麵市場，並宣布年底前還將持續開出中式新品牌。

除此之外，日式無菜單料理第一股豊漁（7847）近日攜手米其林名廚Paul Lee首度跨足西餐，王座餐飲（2751）則併購蔬食、代理日式雞肉料理。多家餐飲集團齊推新品牌，形成一波餐飲跨業態大戰，亦為後市業績添動能。

揚秦董事長卓靖倫表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。品牌在馬來西亞各大城市百貨商圈設有據點，此次進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO台北忠孝館，將挑戰該百貨美食街店王，單店月營收超過250萬，客單價約200-250元，未來也將持續鎖定高人流百貨商圈展店，目標一年開出三家店。

築間餐飲則看好牛肉麵市場的剛性需求，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，以「傳統×創新」為核心理念，打造六大類、超過50道品項的多元選擇。首店座落於台北南京東路中山商圈，並跨界攜手南投百年茶廠「三億茶行」旗下山倍烘焙專門茶飲店，以「一麵一茶」店中店形式搶攻客群。展店策略方面，公司規劃以「兩個月開一家、六都優先」為原則，單店月營收目標200至250萬元，年底前可望達3至4家，明年再開6家，店數上看10家。

豊漁餐飲則宣布，連續七年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團，這是豊漁首次跨足西式餐飲，也是掛牌興櫃後首宗重大合作案。集團表示，雙方未來將攜手開發融入日常生活的西式品牌，除既有的壽司、鐵板燒與壽喜燒鍋物品牌，年底前預計全台展店10至12間，明年更將發展大眾化西餐品牌，擴大市場觸角。

王座餐飲則繼4月併購台灣蔬食品牌養心餐飲51%股權後，7月再取得日本三和集團旗下雞肉料理「雞三和」在台代理權，旗下品牌數達9個，全台直營門市約66家。公司表示，將透過代理多元新品牌布局台灣餐飲市場，藉此滿足不同族群需求，並提升會員忠誠度與回購率，發揮多品牌綜效。

延伸閱讀

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

奧客訂餐備註離譜要求「否則拒收」 老闆娘怒嗆：一星也不怕

控火鍋店有蚊子報警給負評 網不挺「只適合在無塵室吃飯」

相關新聞

預售屋交屋潮來臨 業者無照、擺爛…竹縣室內裝修申訴增

隨著預售屋交屋潮來臨，市場也進入裝修高峰期，新竹縣政府消保官辦公室近來接獲多起室內裝修工程申訴案件，包括超收工程款、業者...

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

台灣花卉產業為外銷攻擊型農業代表，去年花卉外銷總額約逾65億，以蘭花外銷產值占大宗，面對國際關稅及各國技術與品牌優勢衝擊...

民俗月、關稅因素衝擊 8月車市依舊冷淡 全月僅29460台

進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，台灣車市持續冷淡，總市場登錄僅29460台，月減...

搶攻開學商機 7-ELEVEN 掌握百元經濟學、推三大實惠消費攻略

搶攻開學商機，統一超（2912）7-ELEVEN即日起為各位家長、外宿學子準備好三大優惠攻略，推出包含鮮食零食增量提案、...

揚秦代理「檳城煎蕊」登台！SOGO 忠孝館首店開幕掀南洋美食熱潮

揚秦（2755）旗下代理品牌「檳城煎蕊」首家門市於1日在遠東SOGO百貨台北忠孝館美食街熱鬧開幕，揚秦表示，「檳城煎蕊」...

早餐店賣冰、火鍋店賣麵你會買單嗎？餐飲集團新品牌搶商機大混戰

餐飲股新品牌第3季大爆發！ 各大餐飲集團密集出招，展現跨業態搶市的氣勢。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）1日宣布代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。