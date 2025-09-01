早餐店賣冰、火鍋店賣麵你會買單嗎？餐飲集團新品牌搶商機大混戰

餐飲股新品牌第3季大爆發！ 各大餐飲集團密集出招，展現跨業態搶市的氣勢。早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）1日宣布代理馬來西亞近九十年歷史的甜品品牌「檳城煎蕊」，首店進駐SOGO台北忠孝館，正式跨足異國甜品市場；火鍋起家的築間（7723）近日亦發表首個中式餐飲品牌「麟德殿牛肉麵」，鎖定年產值逾50億元的牛肉麵市場，並宣布年底前還將持續開出中式新品牌。

除此之外，日式無菜單料理第一股豊漁（7847）近日攜手米其林名廚Paul Lee首度跨足西餐，王座餐飲（2751）則併購蔬食、代理日式雞肉料理。多家餐飲集團齊推新品牌，形成一波餐飲跨業態大戰，亦為後市業績添動能。

揚秦董事長卓靖倫表示，檳城煎蕊自1936年由馬來西亞檳城街邊甜點攤車起家，至今已成為當地著名排隊美食。品牌在馬來西亞各大城市百貨商圈設有據點，此次進駐台灣第一站即選定人潮與買氣最盛的SOGO台北忠孝館，將挑戰該百貨美食街店王，單店月營收超過250萬，客單價約200-250元，未來也將持續鎖定高人流百貨商圈展店，目標一年開出三家店。

築間餐飲則看好牛肉麵市場的剛性需求，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，以「傳統×創新」為核心理念，打造六大類、超過50道品項的多元選擇。首店座落於台北南京東路中山商圈，並跨界攜手南投百年茶廠「三億茶行」旗下山倍烘焙專門茶飲店，以「一麵一茶」店中店形式搶攻客群。展店策略方面，公司規劃以「兩個月開一家、六都優先」為原則，單店月營收目標200至250萬元，年底前可望達3至4家，明年再開6家，店數上看10家。

豊漁餐飲則宣布，連續七年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團，這是豊漁首次跨足西式餐飲，也是掛牌興櫃後首宗重大合作案。集團表示，雙方未來將攜手開發融入日常生活的西式品牌，除既有的壽司、鐵板燒與壽喜燒鍋物品牌，年底前預計全台展店10至12間，明年更將發展大眾化西餐品牌，擴大市場觸角。

王座餐飲則繼4月併購台灣蔬食品牌養心餐飲51%股權後，7月再取得日本三和集團旗下雞肉料理「雞三和」在台代理權，旗下品牌數達9個，全台直營門市約66家。公司表示，將透過代理多元新品牌布局台灣餐飲市場，藉此滿足不同族群需求，並提升會員忠誠度與回購率，發揮多品牌綜效。