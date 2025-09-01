8月移轉量又縮、台北寫新低 水龍頭要開了？
台北、桃園及台南今天公布8月買賣移轉棟數，三都買氣仍持續下滑，桃園月減二成最多，台北減少17%，台南也減7%。和去年相比，全部都減少三成以上。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行的第七波信用管制已近1年，各大行庫努力調降不動產放款集中度，房貸水龍頭持續閉鎖，民眾貸款不順，使完工交屋進度緩速進行，投入房市的意願也低。
此外，8月初關稅揭曉，暫定稅率高達20%+N，不僅讓許多低毛利的傳產訂單遇強烈挑戰，高資產族也對關稅干擾經濟發展存有隱憂，使受薪族、置產族都持保守觀望態度。
多重利空，導致8月都會區買賣移轉棟數續跌，敏感度高的台北市，更寫下2003年以來的8月同期最低量。
張旭嵐進一步指出，房貸荒的嚴重程度，已引發中央政府高度重視，近期金管會更邀集公股行庫喝咖啡，商討疏通放款水量的可能性。
然而政府同時也強調「安全濾網要在」，央行對於降低不動產授信風險亦有相當程度的堅持，所以即使後續管制政策有所調整，預估不會大動作鬆綁，僅會針對「真自住」的購屋族適度放寬，房市量縮的趨勢仍難扭轉。
觀察各都數據，台南的年月表現兩極，月減幅不到1成，但年減幅卻將近4成。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，7月南台灣因風災放假多日，導致交屋過戶的行政流程推遲，使月變動的比較基期偏低；而去年8月台南則適逢新案交屋潮，年變動的比較基期高，且今年的交屋狀況亦比去年降溫不少，因此年減幅可觀。
