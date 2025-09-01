民俗月＋關稅影響車市！八月負成長、預期九月重返3萬台
8月下旬進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，總市場登錄29,460台，月減17%，年增0.2%。
龍頭車廠和泰車表示，9月雖適逢民俗月，惟預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年先前因稅務議題觀望之民眾購車，預估9月總市場30,000台，高於8月台數。
TOYOTA 9月提供最高100萬0利率、120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主購車需求。
FB留言