民俗月＋關稅影響車市！八月負成長、預期九月重返3萬台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

8月下旬進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，貨物稅辦法雖已公布，惟仍待生效日確定，總市場登錄29,460台，月減17%，年增0.2%。

龍頭車廠和泰車表示，9月雖適逢民俗月，惟預期政府將推出貨物稅相關購車補助，有望吸引今年先前因稅務議題觀望之民眾購車，預估9月總市場30,000台，高於8月台數。

TOYOTA 9月提供最高100萬0利率、120萬1.88%低利率、5年14萬公里延長保固等多樣購車優惠，滿足車主購車需求。

