快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

聽新聞
0:00 / 0:00

跌勢加劇！北屯房價回1年半前、台南這區連跌10個月

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

根據最新發布的2025年7月清華安富房價指數顯示，全台房市跌勢加劇，不少縣市已回到一年前價格，甚至有六個縣市房價跌破一年前價格，年漲幅首次出現負值。

清華安富房價指數由國立清華大學「安富金融工程研究中心」結合財經、地政、資訊相關專業人士，根據實價資料製作而成，統計範圍含括全台16個縣市（包含6都，其中新竹縣市、嘉義縣市為縣市合計呈現）、101個行政區。

根據最新統計，7月全國房價指數為210.38，年增率縮小至0.16%。

數據顯示，自2024年9月以來，隨著房價停漲下修、年漲幅逐漸收斂，六大都會區房價漲幅全面趨緩，目前多數區域年增率不僅跌至各自區域近五年來低點，更有六縣市年漲幅出現負值。

六大都會區部分，台中市、台南市以及高雄市年漲幅已轉為下跌，台北市、新北市、桃園市則僅維持微幅正成長，整體熱度明顯不如前兩年。

觀察行政區指數，部分區域跌幅顯著，其中台中市北屯區與去年同期相比，房價指數下跌1.65%，回到去年5月，約一年半前水準。

另如高雄市鳳山區，自去年高點以來累計下跌2.54%，顯示區域買盤力道快速消退。

此外，台南市永康區房價已連跌10個月，呈現「價跌量縮」的明顯盤整態勢，凸顯市場過往交易熱區逐漸冷卻甚至出現些微價格鬆動。

六都之外，出現房價下滑趨勢的有苗栗縣、南投縣及花蓮縣，其中又以苗栗縣的跌幅最大，其次為花蓮縣，南投縣。

好時價分析，受到資金成本高、貸款條件趨嚴，經濟前景不確定等因素影響，短期房市恐持續承壓，雖然長期仍有剛性需求支撐，但短期內「價漲空間有限、交易量縮」將成為市場主旋律。

2025年7月清華安富房價指數。資料來源／清華安富房價指數
2025年7月清華安富房價指數。資料來源／清華安富房價指數

房價

延伸閱讀

南投縣溫泉產業爆亂象 審計部點名縣府檢討改善

台中北屯6歲男童墜10樓…當場失去呼吸心跳 緊急送醫搶救仍不治

快儲水！台中大停水 北屯等9區、29.9萬戶停水最長36小時

獨／殺蟲劑配打火機滅蟲...今北屯男燒了自宅 警帶回偵辦

相關新聞

跌勢加劇！北屯房價回1年半前、台南這區連跌10個月

根據最新發布的2025年7月清華安富房價指數顯示，全台房市跌勢加劇，不少縣市已回到一年前價格，甚至有六個縣市房價跌破一年...

搶攻開學商機 7-ELEVEN 掌握百元經濟學、推三大實惠消費攻略

搶攻開學商機，統一超（2912）7-ELEVEN即日起為各位家長、外宿學子準備好三大優惠攻略，推出包含鮮食零食增量提案、...

8月移轉量又縮、台北寫新低 水龍頭要開了？

台北、桃園及台南今天公布8月買賣移轉棟數，三都買氣仍持續下滑，桃園月減二成最多，台北減少17%，台南也減7%。和去年相比...

台北買不起就轉戰南部買？ 嘉義熱銷案價格曝 專家：有嚇到

嘉義房價近年驚驚漲，根據嘉義地政處統計，今年第二季嘉義市賣最好住宅預售案的「華爾道夫」，平均成交單價高達每坪54.7萬元...

華信航空召開臨時董事會 莊明哲即起出任總經理

華信航空於日前召開臨時董事會，會中通過莊明哲出任華信航空總經理，並於今日由華信航空董事長陳大鈞主持總經理布達儀式。

華信航空新人事 莊明哲接任總經理9月1日上任

華信航空於日前召開臨時董事會，會中通過莊明哲出任華信航空總經理，並於1日由華信航空董事長陳大鈞主持總經理布達儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。