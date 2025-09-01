跌勢加劇！北屯房價回1年半前、台南這區連跌10個月

根據最新發布的2025年7月清華安富房價指數顯示，全台房市跌勢加劇，不少縣市已回到一年前價格，甚至有六個縣市房價跌破一年前價格，年漲幅首次出現負值。

清華安富房價指數由國立清華大學「安富金融工程研究中心」結合財經、地政、資訊相關專業人士，根據實價資料製作而成，統計範圍含括全台16個縣市（包含6都，其中新竹縣市、嘉義縣市為縣市合計呈現）、101個行政區。

根據最新統計，7月全國房價指數為210.38，年增率縮小至0.16%。

數據顯示，自2024年9月以來，隨著房價停漲下修、年漲幅逐漸收斂，六大都會區房價漲幅全面趨緩，目前多數區域年增率不僅跌至各自區域近五年來低點，更有六縣市年漲幅出現負值。

六大都會區部分，台中市、台南市以及高雄市年漲幅已轉為下跌，台北市、新北市、桃園市則僅維持微幅正成長，整體熱度明顯不如前兩年。

觀察行政區指數，部分區域跌幅顯著，其中台中市北屯區與去年同期相比，房價指數下跌1.65%，回到去年5月，約一年半前水準。

另如高雄市鳳山區，自去年高點以來累計下跌2.54%，顯示區域買盤力道快速消退。

此外，台南市永康區房價已連跌10個月，呈現「價跌量縮」的明顯盤整態勢，凸顯市場過往交易熱區逐漸冷卻甚至出現些微價格鬆動。

六都之外，出現房價下滑趨勢的有苗栗縣、南投縣及花蓮縣，其中又以苗栗縣的跌幅最大，其次為花蓮縣，南投縣。