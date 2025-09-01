台北買不起就轉戰南部買？嘉義熱銷案價格曝 專家：有嚇到

嘉義房價近年驚驚漲，根據嘉義地政處統計，今年第二季嘉義市賣最好住宅預售案的「華爾道夫」，平均成交單價高達每坪54.7萬元，另外位於自由路的「渼昇森之丘」，平均單價也達每坪42.2萬元。

另根據馨傳不動產統計，其他成交量沒那麼高，但成交價表現不俗的，還有「承億隨處樂」，每坪成交均價約44萬元。「享風華」成交均價，約在42萬元左右。公寓案「詠富」，每坪成交均價約41萬元。

韾傳不動產智庫執行長何世昌表示，現況顯示，嘉義市區大樓建案4字頭至5字頭，已成為普遍的價位，市區稍外圍的成交單價也要3字頭。現在只剩距離市區較遠的湖仔內重劃區，還找得到2字頭大樓案，但得注意使用分區，休閒專用區不能作為住宅使用。

隨著單價上揚，嘉義新案小宅化的現象十分明顯，其中「星輝」規劃8～10坪的小套房，這種坪數在台北市或許不意外，但在嘉義很奇葩，最驚人的是，每坪開價高達55萬元，最大賣點就是低總價。

不只大樓案大漲，市區的透天案「天選」，地坪只有18坪，建坪約62～68坪，每戶總價開價 4,680～5,580萬。何世昌表示，這個價位真的讓人「有嚇到」，想不到現在「加薏仁」（嘉義人）要這麼高的代價。