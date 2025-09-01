聽新聞
0:00 / 0:00
華信航空召開臨時董事會 莊明哲即起出任總經理
華信航空於日前召開臨時董事會，會中通過莊明哲出任華信航空總經理，並於今日由華信航空董事長陳大鈞主持總經理布達儀式。
莊明哲畢業於淡江大學航空工程學系，並於法國土魯斯商學院取得航空管理碩士學位，也具備美國GE六標準差黑帶流程改善專業背景。自加入華航集團以來，歷練涵蓋飛航安全管理、機務工程及維修管理等領域，累積深厚的專業實務與跨領域經驗。
職涯歷程中，莊明哲先後服務於華航企安室、台灣虎航航安室、華信航空安管室，並歷任華航總工程師、修護工廠場站部經理及協理等職務。於華航集團服務逾20年，橫跨安全、機務與航務等航空營運核心領域，兼具完整學術資歷與豐富專業經驗。自2025年9月1日起，莊明哲先生正式接任華信航空總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言