國防部採購大案與非紅商機奏效 無人機台廠注入動能

中央社／ 記者江明晏台北1日電

台灣無人機廠商迎來海內外龐大商機，除了國防部史上最大規模的無人機採購案，國家隊搶攻海外非紅供應鏈需求也告捷，海關數據顯示，今年上半年台灣無人機出口年增高達7倍，台廠如漢翔、亞航、長榮航太等成長動能備受關注。

無人機市場起飛，為強化不對稱戰力，國防部軍備局7月下旬公布最新一輪軍用商規無人機採購案，規劃民國115年採購1萬1270架、116年再添3萬7480架，共計4萬8750架，涵蓋5大類別，業界估算標案總預算規模上看新台幣500億元，被譽為「台灣史上最大無人機採購案」。

包括漢翔、亞航、長榮航太、雷虎科技、中光電旗下中光電智能機器人及聯華神通集團旗下神耀科技、緯創旗下經緯航太等廠商，皆被視為潛在受惠對象。將於9月18至20日登場的台北國際航太暨國防工業展覽會，也將成為市場關注焦點。

漢翔投入發展「無人機反制系統」，建立自有防禦產品，市場看好，漢翔有美國廠，可帶動台廠無人機的美國供應鏈成形。亞航具備無人機產製組裝能力，國家中山科學研究院先前宣布，授權給亞航「中型無人機複材機體製造」技術。

全球無人機市場快速成長，應用涵蓋軍事與民生，未來10年商機上看千億美元，因安全顧慮，歐美相繼禁止使用中國製零組件，「非紅供應鏈」已成全球焦點。經濟部於2024年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），整合國內上下游業者，共組國家隊，鎖定政府對政府（G2G）合作商機。

海關統計顯示，今年上半年台灣無人機出口達1189萬美元，年增率高達749%。出口前5大市場分別為波蘭、美國、德國、捷克與香港，合計占比達97%，顯示台灣逐步打開歐美市場。

漢翔高層表示，各國都注意到台灣的實力與潛能，「無人機是台灣很好的賽道」，搭上去紅化供應鏈龐大需求，有市場驅動研發精進，「順風球會越打越順」。

