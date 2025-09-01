快訊

華航雜誌「Dynasty」榮獲 APEX 年度優秀出版獎雙項殊榮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

華航雜誌《Dynasty》榮獲 2025 年美國 APEX 年度優秀出版（Awards for Publication Excellence）雙料獎項，包括「雜誌版面設計卓越獎」（Design & Layout）及「電子期刊卓越獎」（Electronic），展現華航雜誌《Dynasty》在品牌經營、美學設計及永續實踐的用心與卓越表現，並獲得國際高度肯定。

美國 APEX 優秀出版獎今年邁入第 37 屆，由多位資深出版與編輯專業人士擔任評審，致力表揚內容與設計表現優異的出版刊物。華航雜誌《Dynasty》憑藉新穎細膩的視覺設計，結合時下流行的社群版面風格，靈活運用 #hashtag 關鍵字，展現獨特的風情魅力，從全球超過千件的參賽作品中脫穎而出，榮獲「雜誌版面設計卓越獎」；自疫情後轉型為電子季刊發行，首次以數位形式參賽，即獲頒「電子期刊卓越獎」，亦為華航雜誌《Dynasty》在推動無紙化與永續閱讀上的重要里程碑。

華航雜誌《Dynasty》是唯一承載華航品牌故事的刊物，每期內容以節慶、旅遊、藝術、美食等各式主題，串聯華航飛航航點，兼顧國際視角及在地特色，帶領讀者一窺世界各地的萬象風情；也透過優雅洗鍊的圖文呈現台灣風貌及旅遊景點，推廣台式觀光文化。藉由匯集各領域人物專訪，展現職人精神及工藝傳承，深入描繪當代藝文脈動，如玻璃藝術家丁右尉分享創作日常，帶領讀者窺見玻璃工藝的靈魂；台灣文學推手封德屏則娓娓道來守護的起心動念；遊歷世界的畫家岡本慈子則透過畫作傳遞光影及樂曲之美。華航雜誌《Dynasty》讓飛行不僅止於抵達，也成為航程中最具質感的陪伴。

自 1971 年創刊以來，華航雜誌《Dynasty》陪伴全球旅客飛行 54 年，內容與風格持續創新，未來也將持續以多元的主題，拓展內容深度與敘事張力，緊扣時下趨勢，從在地風物、味蕾記憶到國際視野，串連旅人與土地之間的情感聯結。歡迎旅客透過華航網站、中華航空APP雲端書坊及機上影視娛樂系統下載瀏覽，隨時隨地盡享優質的雲端閱讀體驗。

